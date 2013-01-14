Переселенцы, не имеющие постоянного места жительства на подконтрольной Украине территории, не могут оформить пособия и социальные выплаты, т.к. для этого первоначально нужно получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которая привязана к определенному адресу жительства. И человек должен фактически проживать по данному адресу, чтобы он мог пройти соответствующую проверку органов Управления труда и социальной защиты населения (верификацию). О таких случаях в комментарии «Донецким новостям» рассказала менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.Так, к ней, как правозащитнику, обратился мужчина 55 лет, который при этом уже имеет право на получение пенсии. Он воевал добровольцем в зоне АТО на Донбассе, потом какое-то время работал, основная проблема – у него нет постоянного места жительства и он вынужден ночевать в хостелах.«И он мне говорит: а если я витрину в магазине разобью, на сколько меня посадят? Я ему отвечаю: ни насколько, это административное правонарушение. – А если я ящик пива попытаюсь украсть, меня посадят? – Я говорю: нет, но откуда такие странные вопросы? – Хочу, чтобы меня на три года посадили, что я для этого должен сделать? – А зачем? А он говорит: я же там жить буду, мне пенсию будут платить, а здесь что меня ждет – вот я не найду 100 грн на хостел, и негде будет даже переночевать. То есть человек, у которого изначально были порывы на получение пенсии, сейчас приходит к правозащитникам, чтобы узнать, как ему сесть в тюрьму на 3 года», – рассказала историю из своего опыта Валерия, уточнив, что подобный случай в ее практике пока единичный.