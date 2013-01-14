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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3902390339043905
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:37

budivelnik
Тут непонятно другое.
Когда повышали тариф до 7, во многих СМИ расписали, как Нафтогаз (как получатель этих денег) распоряжается ими. Было сказано, в частности, что 6% идет газораспределителям. В длинном же письме (которого без юр. и эконом. образования читать невозможно) сказано чуть ли не так, что газораспределители вообще нифига не получают, и нужно вводить дополнительный тариф на оплату сетей.
Нич-ч-чего не понимаю (с)
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:54

  budivelnik написав:кожен думає в міру своєї розпущеності.

это уж точно.
ещё и трактуя всё и вся в меру своих возможностей и желаний. :mrgreen:
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