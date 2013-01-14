|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:37
budivelnik
Тут непонятно другое.
Когда повышали тариф до 7, во многих СМИ расписали, как Нафтогаз (как получатель этих денег) распоряжается ими. Было сказано, в частности, что 6% идет газораспределителям. В длинном же письме (которого без юр. и эконом. образования читать невозможно) сказано чуть ли не так, что газораспределители вообще нифига не получают, и нужно вводить дополнительный тариф на оплату сетей.
Нич-ч-чего не понимаю (с)
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 14825
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1204 раз.
- Подякували: 2136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:54
budivelnik написав:кожен думає в міру своєї розпущеності.
это уж точно.
ещё и трактуя всё и вся в меру своих возможностей и желаний.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1304
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13629
|
|
|183
|79757
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4923
|
|