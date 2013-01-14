Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik Тут непонятно другое. Когда повышали тариф до 7, во многих СМИ расписали, как Нафтогаз (как получатель этих денег) распоряжается ими. Было сказано, в частности, что 6% идет газораспределителям. В длинном же письме (которого без юр. и эконом. образования читать невозможно) сказано чуть ли не так, что газораспределители вообще нифига не получают, и нужно вводить дополнительный тариф на оплату сетей. Нич-ч-чего не понимаю (с)
Правоохранители готовят провокации против Кабмина - Гройсман
Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина.
"Презираю тех, кто разрушает основу нашей экономики: кто крышует нелегальный бизнес, контрабанду, доступ товаров к украинским рынкам носят погоны и являются работниками правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, позиции и непреклонность. Знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра и правительства. Но подчеркиваю, что вы все должны служить государству", - сказал Гройсман.
Похоже Гройсман не досидит до конца года, или что скорее всего сам не хочет досидеть до конца года, чтобы на него в предвыборной компании сместили все стрелки и спустили на него собак за всё плохое. А так в виде гонимого властью опального человека войдет в новый проект как раз в год новых парламентских выборов.
Starikan написав:budivelnik Тут непонятно другое. Когда повышали тариф до 7, во многих СМИ расписали, как Нафтогаз (как получатель этих денег) распоряжается ими. Было сказано, в частности, что 6% идет газораспределителям. В длинном же письме (которого без юр. и эконом. образования читать невозможно) сказано чуть ли не так, что газораспределители вообще нифига не получают, и нужно вводить дополнительный тариф на оплату сетей. Нич-ч-чего не понимаю (с)
Я також багато-чого не розумію , може тому і не маю можливості отримувати премії в 1 млрд грн на 40 осіб...... Але при цьому Хоч чучелом,хоч тушкою а за тариф відповідає а - не Коболєв з Нафтогазом - а Гройсман з Кабміном , і Коболєв є підлеглим Гройсмана - тому ці чиновники домовляться , або позбудуться своїх крісел б - чим більша компанія - тим інерційніша, а тому проводити різкі зміни не доцільно , тому й виникає паперова тягимотина , яка допомагає нам хоч трошки тримати руку на пульсі подій і мати можливість підготуватись до тих чи інших змін
І останнє Навіть ціна газу в 6900 - є такою , що робить економічно доцільним переведення опалення на теплові насоси , а спроба підняти її ще вище - це пряма дорога до відмови від цього типу опалення ( і чим вище підніметься ціна - тим швидше це відбудеться) - а як Ви памятаєте Уряд Гройсмана заявив що до 2030 ми будемо енергонезалежні від імпорту газу Для нас як для громадян України - це вигідно Для нас як споживачів України - це проблематично Таким чином рішення будуть балансуватись між потребами громадян і споживачів
19yuriy91 написав:Коболев пригрозил Гройсману отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях. Коболев указывает, что "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством. Источник: https://censor.net.ua/n3071187 что то непонятно - "Нафтогаз" разве не является гос.предприятием? или они окуели от собственной крутизны?
А припустити що в кожного чиновника є перелік документів якими він керується-слабо? Таким чином Проблема яка виноситься керівником найбільшого держпідприємства на розгляд першої особи виконавчої влади в Україні - це просто спосіб вирішити проблему (технократія) Друге питання , що багатьом тут це хотілось би виставити у вигляді зрада/злили/ненажерлись... Але кожен думає в міру своєї розпущеності.
1. Коммерческая деятельность многих гос структур полностью Законодательно зарегулирована. 2.Расчёт на бескомпромисное выполнение своей части смежниками. 3. Те, кто сегодня у власти умеют и знают только одно: вывод оборотных средств из живой экономической деятельности в Украине. 4. Вместо занятий по сути экономикой и Государством - маемо "вкрав 100 карбованцив тай втик" 5. Каждый дорвавшийся до власти имеет своей задачей как можно более вывести, дорваться до Права и вывести.
Отсюда "интересный парадокс"(что называется коррупцией): Никто не берёт на себя ответственность решать те вопросы, для чего он на должность поставлен.(только за взятку - "откат"). Законодательно это позволяет исполнять - подзаконные Акты. Страна получается "Воровская" - только с "решаловом". Не "по Законам" - а по "Решалову". Т.Е, не "работают", а "решают". Отсюда 100% ...опа .............................................................................
Рекомендовал, в течении недели порешать все вопросы, и ни ..уя. - От поляков и тех своевременно все решения, а от "наших"... - Или может быть "не наших"? б***,.... "дождалися":
По словам Михаила Волынца, шахтерам ГП «Селидовуголь» не полностью выплачена зарплата за апрель, также они не получили ни копейки за май.
«Шахтеры в стихийном режиме перекрыли улицу Московскую в Селидово, это часть дороги, которая соединяет Днепр, Покровск и Мариуполь, — рассказал Михаил Волынец. — Также горняки останавливают шахтные автобусы и не пускают шахтеров, которые готовы продолжать работу. Они называют их штрейкбрехерами и вытаскивают силой. Ситуация неуправляемая».
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Профсоюзный лидер сообщил, что вчера министр угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что ГП «Селидовуголь» не получит денег до тех пор, пока предприятием руководит Сергей Пахомов, который по мнению министра, виновен в плачевном состоянии шахт. Это заявление возмутило бастующих горняков и подтолкнуло к радикальным действиям.
«Селидовуглю» должны были дать 25 миллионов гривен, но Насалик вчера заявил, что не даст денег, пока там в должности гендиректора Сергей Пахомов, — рассказал Михаил Волынец. — При это Насалик может просто снять Пахомова с должности, но почему-то наказывает шахтеров. Это издевательство над людьми. Я думаю, что это связано с тем, что между Насаликом, смотрящим Кропачевым и Пахомовым не налажена коммуникация, таким образом они выясняют отношения, а страдают люди".
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По словам профсоюзного лидера, активисты НПГУ уже пытаются взять ситуацию под контроль.
«Я уже говорил с профсоюзными лидерами в Селидово, ситуацией необходимо управлять, она не контролируется никем, — сказал Михаил Волынец. — Но в то же время в конвенции ООН говорится о том, что если власть не выполняет своих обязанностей, народ имеет право на восстание. И именно это происходит сейчас в Селидово».
Здесь конечно "писатель" отзвиздел для непонимающих - дежурных для откачки воды, и контроля выработок ни один, ни когда не тормознёт - шахтёры сами решают и отправляют в шахту на работу "дежурных"(это - для тех, "кто хочет работать" )
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Представьте, и они не хотят - вернее уже физически не в состоянии обрабатывать, но они это обязаны делать по "Закону" - "работать во славу", или "Стране нужно угля, хоть мелкого, но до ..уя". ....
Если не хотят, значит пусть не делают. В каком законе их обязали работать на славу? Прекращай бухать.
"Вам, хоть ...ы в глаза - шо божья роса."
Отож и я, бросил клич - людям Украины. Устраивать "Бизнес" на логистике 1200 км. Ну и немного "таможни"(поляки сами помогли), политики - под вопросом, ну а остальное пойдёт само. О таких перспективах Маргарет Тетчер, в своё время и не мечтала. - Главное успеть раньше, чем из РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Первый написав:В каком законе обязали работать "во славу"?
Эта трактовка прописана в Законе про "Престижность шахтёрского труда". Не Гос-гарантии, а ..... Отсюда ордена "Шахтёрской славы", и пр. пр. пр.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В недавно принятом законе об Антикоррупционном суде обнаружилась опасная лазейка, которая может помочь топ-коррупционерам избежать ответственности. Об этом сообщил народный депутат Егор Соболев, информирует Цензор.НЕТ.
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"В обнародованном за подписью Президента законе говорится, что все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры, которые будут переданы нынешним судам до момента создания Антикоррупционного суда, будут обжаловаться в обычных апелляционных судах, а не в апелляционной палате Антикоррупционного суда. То есть, такие господа как Мартыненко, Насиров, Кулик и с высокой вероятностью Охендовский с Аваковым смогут "порешать" с нынешними судьями", - написал нардеп, добавив, что "парламент за такое не голосовал". Источник: https://censor.net.ua/n3071329
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.