По словам Михаила Волынца, шахтерам ГП «Селидовуголь» не полностью выплачена зарплата за апрель, также они не получили ни копейки за май.«Шахтеры в стихийном режиме перекрыли улицу Московскую в Селидово, это часть дороги, которая соединяет Днепр, Покровск и Мариуполь, — рассказал Михаил Волынец. — Также горняки останавливают шахтные автобусы и не пускают шахтеров, которые готовы продолжать работу. Они называют их штрейкбрехерами и вытаскивают силой. Ситуация неуправляемая».ЧИТАЙТЕ: «Денег даже не пообещали», — горняки Донбасса встретились с чиновниками МинэнергоугляПрофсоюзный лидер сообщил, что вчера министр угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что ГП «Селидовуголь» не получит денег до тех пор, пока предприятием руководит Сергей Пахомов, который по мнению министра, виновен в плачевном состоянии шахт. Это заявление возмутило бастующих горняков и подтолкнуло к радикальным действиям.«Селидовуглю» должны были дать 25 миллионов гривен, но Насалик вчера заявил, что не даст денег, пока там в должности гендиректора Сергей Пахомов, — рассказал Михаил Волынец. — При это Насалик может просто снять Пахомова с должности, но почему-то наказывает шахтеров. Это издевательство над людьми. Я думаю, что это связано с тем, что между Насаликом, смотрящим Кропачевым и Пахомовым не налажена коммуникация, таким образом они выясняют отношения, а страдают люди".ЧИТАЙТЕ: «Пора идти вразнос», — на Донетчине горняки вышли на митинг с требованием выплатить зарплатуПо словам профсоюзного лидера, активисты НПГУ уже пытаются взять ситуацию под контроль.«Я уже говорил с профсоюзными лидерами в Селидово, ситуацией необходимо управлять, она не контролируется никем, — сказал Михаил Волынец. — Но в то же время в конвенции ООН говорится о том, что если власть не выполняет своих обязанностей, народ имеет право на восстание. И именно это происходит сейчас в Селидово».Источник: ИА «Вчасно» —