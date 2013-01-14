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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:34
Ви ще скажіть, що будете дивитися...
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sal
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59
sal написав:
Ви ще скажіть, що будете дивитися...
а что должно помешать?...
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Cler
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