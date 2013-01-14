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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3903390439053906
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:34

Re: Чемпионат мира по футболу 2018 - в России

Ви ще скажіть, що будете дивитися...
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59

  sal написав:Ви ще скажіть, що будете дивитися...

а что должно помешать?...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:20

  sal написав:Ви ще скажіть, що будете дивитися...


Сегодня чуть ли не вся Украина смотреть будет.
Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России, часть - те кто просто любит футбол и ЧМ как его апогей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:36

  Shram написав:
  sal написав:Ви ще скажіть, що будете дивитися...


Сегодня чуть ли не вся Украина смотреть будет.
Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России, часть - те кто просто любит футбол и ЧМ как его апогей.

не преувеличивайте.
что значит -
чуть ли не вся Украина смотреть будет
?
а если кому футбол побоку, а таких если не половина, то и не намного меньше(это среди мужиков).
я, например, раньше домашние матчи ДК вабще не пропускал, все междунар. турниры с командами и сборными сначала совка, потом Украины по тв смотрел.
но потом как то интерес угасал, щас если и посмотрю, то без того азарта, типа - можно смотреть, можно и нет.
появились другие интересы.
и таких не я один.
и ещё.
Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России

для меня немного странно, с какого перепуга болеть за сборную рф в Украине?
вот за что(даже исключив политику)??
я могу понять болеющих за Аргентину, Бразилию, Италию, Испанию, Англию, Германию, Францию, Голландию. за игру, но за рф.....
надо быть мазохистом каким-то...
19yuriy91
 
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  #<1 ... 3903390439053906
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