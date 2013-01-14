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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:34
Re: Чемпионат мира по футболу 2018 - в России
Ви ще скажіть, що будете дивитися...
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:20
Сегодня чуть ли не вся Украина смотреть будет.
Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России, часть - те кто просто любит футбол и ЧМ как его апогей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:36
не преувеличивайте.
что значит -
?
а если кому футбол побоку, а таких если не половина, то и не намного меньше(это среди мужиков).
я, например, раньше домашние матчи ДК вабще не пропускал, все междунар. турниры с командами и сборными сначала совка, потом Украины по тв смотрел.
но потом как то интерес угасал, щас если и посмотрю, то без того азарта, типа - можно смотреть, можно и нет.
появились другие интересы.
и таких не я один.
и ещё.
для меня немного странно, с какого перепуга болеть за сборную рф в Украине?
вот за что(даже исключив политику)??
я могу понять болеющих за Аргентину, Бразилию, Италию, Испанию, Англию, Германию, Францию, Голландию. за игру, но за рф.....
надо быть мазохистом каким-то...
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