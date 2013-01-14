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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:34
Re: Чемпионат мира по футболу 2018 - в России
Ви ще скажіть, що будете дивитися...
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:20
Сегодня чуть ли не вся Украина смотреть будет.
Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России, часть - те кто просто любит футбол и ЧМ как его апогей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:36
не преувеличивайте.
что значит -
?
а если кому футбол побоку, а таких если не половина, то и не намного меньше(это среди мужиков).
я, например, раньше домашние матчи ДК вабще не пропускал, все междунар. турниры с командами и сборными сначала совка, потом Украины по тв смотрел.
но потом как то интерес угасал, щас если и посмотрю, то без того азарта, типа - можно смотреть, можно и нет.
появились другие интересы.
и таких не я один.
и ещё.
для меня немного странно, с какого перепуга болеть за сборную рф в Украине?
вот за что(даже исключив политику)??
я могу понять болеющих за Аргентину, Бразилию, Италию, Испанию, Англию, Германию, Францию, Голландию. за игру, но за рф.....
надо быть мазохистом каким-то...
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:15
Для вас это странно, для других нечего странного.
Разные люди - разные вкусы.
У многих родственники в России, миллионы ездят на работу в Россию, многие имеют бизнес с Россией, многие работают в украино-российских компаниях, миллионы являются носителями русской культуры. Для вас это новость?
Почему они не могут болеть за Россию?
Особенно исключая политику.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:40
то есть, туристы с деньгами, бизнесмены, ездящие по разным странам, например японцы, бывающие в одних странах по нескольку раз - становятся болелами этих сборных?
или англичане с стецами.
конечно, так и есть.
но вот мне кажется, болел за сборную рф в Украине немного.
я таковых, по крайней мере не знаю.
кто такие?
в чём это проявляется?
не тоже самое ли, что и приверженцы рускага мира?
чем обычный культурный человек отличается от носителя русской культуры?
попахивает мракобесием.
не слышал я о людях, носителях немецкой, английской,французской культуры.
а ведь носители русской культуры с деньгами предпочитают жить там, в безкультурье.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 14 чер, 2018 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:43
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Сауды - явно проходной соперник даже для нынешней РФ. Египет в принципе тоже андердог, но могут обломаться уже здесь. С Уругваем ожидается просос. После чего, если таки сдюжат Египет, в 1/8 на Испанию, от которой наглотаются по полной (есть некоторый малый шанс что Португалия завтра обыграет Испанию, тогда у "европейских бразильцев" будет повод вспомнить не слишком давний опыт разгрома скрепных со счетом 7:1).
Есть знакомые, которые рашу не любят, питуна считают сами знаете кем, но сборной РФ симпатизируют. действительно дело вкуса.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:07
был хороший знакомый у меня с луг.обл., он давно, "до событий" - смотрел почти только рос.каналы, болел за расиян итдтп.
а в 2014 немного "поучаствовал" в русвесне.
в его случае я списал на недостаток ума, но общение прекратил.
чем мне запомнился чемпионат союза, так это противостоянием укр. клубов, особенно ДК, с московскими.
(помнится, когда минск стал чемпионом, поговаривали, что минску слили игру, только бы ДК не стало чемпионом.( хотя, надо признать, минск играл тогда очень хорошо). если не изменяет память - это был последний чемпионат союза.)
так что болеть за рф у меня и мысли никогда не возникало
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:37
Re: Украину приняли новым штатом
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:49
псевдонаучная хвантастика?
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