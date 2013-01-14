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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3904390539063907>
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:34

Re: Чемпионат мира по футболу 2018 - в России

Ви ще скажіть, що будете дивитися...
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59

  sal написав:Ви ще скажіть, що будете дивитися...

а что должно помешать?...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:20

  sal написав:Ви ще скажіть, що будете дивитися...


Сегодня чуть ли не вся Украина смотреть будет.
Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России, часть - те кто просто любит футбол и ЧМ как его апогей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:36

  Shram написав:
  sal написав:Ви ще скажіть, що будете дивитися...


Сегодня чуть ли не вся Украина смотреть будет.
Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России, часть - те кто просто любит футбол и ЧМ как его апогей.

не преувеличивайте.
что значит -
чуть ли не вся Украина смотреть будет
?
а если кому футбол побоку, а таких если не половина, то и не намного меньше(это среди мужиков).
я, например, раньше домашние матчи ДК вабще не пропускал, все междунар. турниры с командами и сборными сначала совка, потом Украины по тв смотрел.
но потом как то интерес угасал, щас если и посмотрю, то без того азарта, типа - можно смотреть, можно и нет.
появились другие интересы.
и таких не я один.
и ещё.
Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России

для меня немного странно, с какого перепуга болеть за сборную рф в Украине?
вот за что(даже исключив политику)??
я могу понять болеющих за Аргентину, Бразилию, Италию, Испанию, Англию, Германию, Францию, Голландию. за игру, но за рф.....
надо быть мазохистом каким-то...
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:15

  19yuriy91 написав:для меня немного странно, с какого перепуга болеть за сборную рф в Украине?
вот за что(даже исключив политику)??


Для вас это странно, для других нечего странного.
Разные люди - разные вкусы.
У многих родственники в России, миллионы ездят на работу в Россию, многие имеют бизнес с Россией, многие работают в украино-российских компаниях, миллионы являются носителями русской культуры. Для вас это новость?
Почему они не могут болеть за Россию?
Особенно исключая политику.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:40

  Shram написав:
  19yuriy91 написав:для меня немного странно, с какого перепуга болеть за сборную рф в Украине?
вот за что(даже исключив политику)??


Для вас это странно, для других нечего странного.
Разные люди - разные вкусы.
У многих родственники в России, миллионы ездят на работу в Россию, многие имеют бизнес с Россией, многие работают в украино-российских компаниях, миллионы являются носителями русской культуры. Для вас это новость?
Почему они не могут болеть за Россию?
Особенно исключая политику.

то есть, туристы с деньгами, бизнесмены, ездящие по разным странам, например японцы, бывающие в одних странах по нескольку раз - становятся болелами этих сборных?
или англичане с стецами.
конечно, так и есть. :D
но вот мне кажется, болел за сборную рф в Украине немного.
я таковых, по крайней мере не знаю.
миллионы являются носителями русской культуры
кто такие?
в чём это проявляется?
не тоже самое ли, что и приверженцы рускага мира?
чем обычный культурный человек отличается от носителя русской культуры?
попахивает мракобесием.
не слышал я о людях, носителях немецкой, английской,французской культуры.
а ведь носители русской культуры с деньгами предпочитают жить там, в безкультурье.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 14 чер, 2018 12:47, всього редагувалось 1 раз.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:43

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Сауды - явно проходной соперник даже для нынешней РФ. Египет в принципе тоже андердог, но могут обломаться уже здесь. С Уругваем ожидается просос. После чего, если таки сдюжат Египет, в 1/8 на Испанию, от которой наглотаются по полной (есть некоторый малый шанс что Португалия завтра обыграет Испанию, тогда у "европейских бразильцев" будет повод вспомнить не слишком давний опыт разгрома скрепных со счетом 7:1).
Есть знакомые, которые рашу не любят, питуна считают сами знаете кем, но сборной РФ симпатизируют. действительно дело вкуса.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:07

был хороший знакомый у меня с луг.обл., он давно, "до событий" - смотрел почти только рос.каналы, болел за расиян итдтп.
а в 2014 немного "поучаствовал" в русвесне.
в его случае я списал на недостаток ума, но общение прекратил.

чем мне запомнился чемпионат союза, так это противостоянием укр. клубов, особенно ДК, с московскими.
(помнится, когда минск стал чемпионом, поговаривали, что минску слили игру, только бы ДК не стало чемпионом.( хотя, надо признать, минск играл тогда очень хорошо). если не изменяет память - это был последний чемпионат союза.)
так что болеть за рф у меня и мысли никогда не возникало
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:37

Re: Украину приняли новым штатом

  sequence написав:решился вопрос с НАТО, и пришлось бы расстаться с мечтами о Евросоюзе. По Донбассу и Крыму залп Томагавков, Украина сразу делится на мелкие "штатики": Галичина, Бессарабия, Закарпатский и т.д. С валютой проблем нет ваще - повскрывали матрацы и вуаля, Южмаш переходит под операционное управление Virgin, ДТЕК продается General Electric, Фирташа сажают по американским законам, как гражданина США, его химпром передают Dow Chemical, АвтоЗАЗ продают за один доллар Илону Маску
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:49

  sal написав:
  sequence написав:решился вопрос с НАТО, и пришлось бы расстаться с мечтами о Евросоюзе. По Донбассу и Крыму залп Томагавков, Украина сразу делится на мелкие "штатики": Галичина, Бессарабия, Закарпатский и т.д. С валютой проблем нет ваще - повскрывали матрацы и вуаля, Южмаш переходит под операционное управление Virgin, ДТЕК продается General Electric, Фирташа сажают по американским законам, как гражданина США, его химпром передают Dow Chemical, АвтоЗАЗ продают за один доллар Илону Маску

псевдонаучная хвантастика?
19yuriy91
 
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