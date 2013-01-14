Додано: Чет 14 чер, 2018 10:36

Shram написав: sal написав: Ви ще скажіть, що будете дивитися... Ви ще скажіть, що будете дивитися...



Сегодня чуть ли не вся Украина смотреть будет.

Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России, часть - те кто просто любит футбол и ЧМ как его апогей. Сегодня чуть ли не вся Украина смотреть будет.Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России, часть - те кто просто любит футбол и ЧМ как его апогей.

чуть ли не вся Украина смотреть будет

Часть - те кто желает России проигрыша, часть - те кто желает победы России

не преувеличивайте.что значит -а если кому футбол побоку, а таких если не половина, то и не намного меньше(это среди мужиков).я, например, раньше домашние матчи ДК вабще не пропускал, все междунар. турниры с командами и сборными сначала совка, потом Украины по тв смотрел.но потом как то интерес угасал, щас если и посмотрю, то без того азарта, типа - можно смотреть, можно и нет.появились другие интересы.и таких не я один.и ещё.для меня немного странно, с какого перепуга болеть за сборную рф в Украине?вот за что(даже исключив политику)??я могу понять болеющих за Аргентину, Бразилию, Италию, Испанию, Англию, Германию, Францию, Голландию. за игру, но за рф.....надо быть мазохистом каким-то...