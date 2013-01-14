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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:54
Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.
Соответсвующий меморандум был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop 14 июня.
Со стороны министерства меморандум подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, от Hyperloop – генеральный директор компании Дирк Алборн.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:57
Строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл., что дешевле строительства железной дороги, а билет будет стоить дешевле, чем на самолёт и поезд. Об этом в комментариях УНИАН, сообщил заместитель главы директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров. «По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8», - сказал он. Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки. «Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолёт и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле», - отметил он. Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут. «Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода», - сказал он.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:20
Меморандум - это ниочем. Если бы подписали договор. То другое дело. А это пожрали побухали за гос счет. В конце надо что то подписать вот и подписали меморандум, который никого не чем не обязывает.
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