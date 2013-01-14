Додано: Чет 14 чер, 2018 13:57

Строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл., что дешевле строительства железной дороги, а билет будет стоить дешевле, чем на самолёт и поезд. Об этом в комментариях УНИАН, сообщил заместитель главы директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров. «По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8», - сказал он. Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки. «Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолёт и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле», - отметил он. Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут. «Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода», - сказал он.