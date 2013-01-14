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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:54
Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.
Соответсвующий меморандум был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop 14 июня.
Со стороны министерства меморандум подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, от Hyperloop – генеральный директор компании Дирк Алборн.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:57
Строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл., что дешевле строительства железной дороги, а билет будет стоить дешевле, чем на самолёт и поезд. Об этом в комментариях УНИАН, сообщил заместитель главы директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров. «По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8», - сказал он. Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки. «Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолёт и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле», - отметил он. Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут. «Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода», - сказал он.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:20
Меморандум - это ниочем. Если бы подписали договор. То другое дело. А это пожрали побухали за гос счет. В конце надо что то подписать вот и подписали меморандум, который никого не чем не обязывает.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:04
19yuriy91 написав: sal написав: sequence написав:
решился вопрос с НАТО, и пришлось бы расстаться с мечтами о Евросоюзе. По Донбассу и Крыму залп Томагавков, Украина сразу делится на мелкие "штатики": Галичина, Бессарабия, Закарпатский и т.д. С валютой проблем нет ваще - повскрывали матрацы и вуаля, Южмаш переходит под операционное управление Virgin, ДТЕК продается General Electric, Фирташа сажают по американским законам, как гражданина США, его химпром передают Dow Chemical, АвтоЗАЗ продают за один доллар Илону Маску
псевдонаучная хвантастика?
Он любит копипастить свои выдумки по всему форуму. Но для создания приличности он это делает под разными аккаунтами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:15
Shram написав:
миллионы являются носителями русской культуры.
А вот спросишь у подобного кремлебота "что такое русская культура" - начнет рассказывать про Чайковского и Толстого.
Попросишь уточнить, какое отношение культура Чайковского и Толстого имеет отношение к нынешней рашке, которая построена на идеологии, 100 лет назад уничтожившей почти всех носителей той культуры, и в которой даже сейчас гомосексуалист Чайковский и безбожник-нонконформист Толстой не выжили бы - так начнет мычать и переводить стрелки на линчевание негров в США.
Так что "русская культура" сейчас - это Киселев-Соловьев и группа "Воровайки". Если кремлеботы всерьез думают, что за пределами кисельТВ есть миллионы носителей сего - они сильно заблуждаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:22
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО “Газпром” и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины” в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.
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