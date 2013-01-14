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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3904390539063907
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:04

  19yuriy91 написав:
  sal написав:
  sequence написав:решился вопрос с НАТО, и пришлось бы расстаться с мечтами о Евросоюзе. По Донбассу и Крыму залп Томагавков, Украина сразу делится на мелкие "штатики": Галичина, Бессарабия, Закарпатский и т.д. С валютой проблем нет ваще - повскрывали матрацы и вуаля, Южмаш переходит под операционное управление Virgin, ДТЕК продается General Electric, Фирташа сажают по американским законам, как гражданина США, его химпром передают Dow Chemical, АвтоЗАЗ продают за один доллар Илону Маску

псевдонаучная хвантастика?


Он любит копипастить свои выдумки по всему форуму. Но для создания приличности он это делает под разными аккаунтами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:15

  Shram написав:миллионы являются носителями русской культуры.


А вот спросишь у подобного кремлебота "что такое русская культура" - начнет рассказывать про Чайковского и Толстого.
Попросишь уточнить, какое отношение культура Чайковского и Толстого имеет отношение к нынешней рашке, которая построена на идеологии, 100 лет назад уничтожившей почти всех носителей той культуры, и в которой даже сейчас гомосексуалист Чайковский и безбожник-нонконформист Толстой не выжили бы - так начнет мычать и переводить стрелки на линчевание негров в США.

Так что "русская культура" сейчас - это Киселев-Соловьев и группа "Воровайки". Если кремлеботы всерьез думают, что за пределами кисельТВ есть миллионы носителей сего - они сильно заблуждаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:22

Re: газ

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО “Газпром” и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины” в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:28

  sal написав:Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО “Газпром” и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины” в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.


Ну как приостановят, так и пустят дальше. Не расстраивайтесь вы так. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:51

Shram
А какое отношение нынешняя Россия имеет к русской культуре ?
Или правильнее говорить российская культура - шашык по выходным и песни Круга на всю округу
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:55

sal
Некий суд аппеляционный суд округа приостановил решение Стокгольмского арбитража. Арбитража, который призван разрешать международные споры.
Явно то решение Стокгольмского арбитража, как серпом по яйцам вате, что придумывают немыслимые фейки
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:04

  pesikot написав:sal
Некий суд аппеляционный суд округа приостановил решение Стокгольмского арбитража. Арбитража, который призван разрешать международные споры.
Явно то решение Стокгольмского арбитража, как серпом по яйцам вате, что придумывают немыслимые фейки


Аналогичное решение этого арбитража по Юкосу на несколько десятков миллиардов долларов, отменил какой-то районный суд в Швеции на основании ряда формальных поводов, плюс стянул три миллиона долларов с истцов.
Сложно понять их судебную систему.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:08

freeze
Это было в российских СМИ, как с СЭП-3 ? :)
"Согласно закону Швеции "Об арбитраже", приказ апелляционного суда нельзя обжаловать, считает "Газпром". - Мы в Швеции все живём ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:18

  pesikot написав:freeze
Это было в российских СМИ, как с СЭП-3 ? :)


Окружной суд Гааги признал неправомочным решение международного арбитража, два года назад обязавшего Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим владельцам нефтяной компании ЮКОС.

Окружной суд Гааги решил, что Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) не имела оснований рассматривать жалобу бывших акционеров ЮКОСА, представленных в суде тремя их фирмами, зарегистрированными на Кипре и острове Мэн.

https://www.bbc.com/russian/internation ... ussia_wins
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