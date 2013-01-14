Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Согласно сайту ukrainianpeopleleaks.com, с 20 марта на заработки за рубеж выехали 246 000 украинцев......
...Согласно данных ООН к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек
в 1991 в Украине было 37 млн украинцев (и 11,5 млн русских) в 2001 было 37 млн украинцев и 8,3 млн русских (дальше данные менее точные, чем в переписи) в 2010 было 36,5 млн украинцев и около 5 млн русских в 2016 если не брать оккупированные территории, учесть что кто-то уехал насовсем в РФ, на бумаге всего чуть более 42, в реале около 39 (если считать сезонных заробитчан, которые большую часть года живут таки в Украине) из них украинцев тех же 36, русских около 2 млн.
учитывая это, цифра в 36 млн к 2050 году пессимизма как-то не вызывает. разве что качественный состав в плане того, что пенсов будет гораздо рабочих. но это проблемы решаемые.
pesikot написав:sal Некий суд аппеляционный суд округа приостановил решение Стокгольмского арбитража. Арбитража, который призван разрешать международные споры. Явно то решение Стокгольмского арбитража, как серпом по яйцам вате, что придумывают немыслимые фейки
Да, и в Арбитражный суд пригласила Параша ,ёё инициатива была решить спор именно в этом суде ,где и проиграла ,а вот апелляцию уже оспаривали без участия Украины .Ну нечего "Нафтогаз" предоставит доказательства и дальше будем драть "напарашенцев".