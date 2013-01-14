Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли констатировал, что популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Как вы знаете, есть много людей в Украине, которые не любят это соглашение, которые пытаются препятствовать внедрению этого соглашения. Мы называем их популистами, олигархами. Все эти люди, у которых есть интересы, которые не хотят модернизировать политические и экономические структуры этой страны", - сказал он на заседании ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС во вторник в Киеве.

"Как вы знаете, мы сталкиваемся с серьёзным сопротивлением, это не является сюрпризом. Если мы хотим преодолеть это сопротивление, то нам нужно собрать много украинских представителей. Для этого нам необходимо объяснить: что означает имплементация этого соглашения для жизни граждан", - отметил посол.