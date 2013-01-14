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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3905390639073908
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:05

  19yuriy91 написав:В Украине появился сайт, считающий в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан

http://ukrainianpeopleleaks.com/

Согласно сайту ukrainianpeopleleaks.com, с 20 марта на заработки за рубеж выехали 246 000 украинцев......

...Согласно данных ООН к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек



в 1991 в Украине было 37 млн украинцев (и 11,5 млн русских)
в 2001 было 37 млн украинцев и 8,3 млн русских
(дальше данные менее точные, чем в переписи)
в 2010 было 36,5 млн украинцев и около 5 млн русских
в 2016 если не брать оккупированные территории, учесть что кто-то уехал насовсем в РФ, на бумаге всего чуть более 42, в реале около 39 (если считать сезонных заробитчан, которые большую часть года живут таки в Украине)
из них украинцев тех же 36, русских около 2 млн.


учитывая это, цифра в 36 млн к 2050 году пессимизма как-то не вызывает. разве что качественный состав в плане того, что пенсов будет гораздо рабочих. но это проблемы решаемые.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:19

  19yuriy91 написав:В Украине появился сайт, считающий в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан

http://ukrainianpeopleleaks.com/

Согласно сайту ukrainianpeopleleaks.com, с 20 марта на заработки за рубеж выехали 246 000 украинцев.

На сайте можно увидеть подсчет уезжающих украинцев в онлайн-режиме. По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж. Источник: https://censor.net.ua/n3071648


Поскольку такие данные во-первых недоступны простому вебмастеру, во-вторых никак не доступны "в онлайн-режиме"...

Обычный счетчик, крутящийся от балды.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:46

  pesikot написав:sal
Некий суд аппеляционный суд округа приостановил решение Стокгольмского арбитража. Арбитража, который призван разрешать международные споры.
Явно то решение Стокгольмского арбитража, как серпом по яйцам вате, что придумывают немыслимые фейки
Да, и в Арбитражный суд пригласила Параша ,ёё инициатива была решить спор именно в этом суде ,где и проиграла ,а вот апелляцию уже оспаривали без участия Украины .Ну нечего "Нафтогаз" предоставит доказательства и дальше будем драть "напарашенцев".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:01

Давненько я тут не был - на сайте вообще и на данной ветке в частности,
но решил сегодня отметиться...

я тут присматриваю за действиями одного агента ФСБ :twisted:
но, он конечно таковым себя не признает...

кто угадает с 1го раза, кого я имею в виду? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:11

  galex написав:
  19yuriy91 написав:В Украине появился сайт, считающий в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан

http://ukrainianpeopleleaks.com/

Согласно сайту ukrainianpeopleleaks.com, с 20 марта на заработки за рубеж выехали 246 000 украинцев......

...Согласно данных ООН к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек



в 1991 в Украине было 37 млн украинцев (и 11,5 млн русских)
в 2001 было 37 млн украинцев и 8,3 млн русских
(дальше данные менее точные, чем в переписи)
в 2010 было 36,5 млн украинцев и около 5 млн русских
в 2016 если не брать оккупированные территории, учесть что кто-то уехал насовсем в РФ, на бумаге всего чуть более 42, в реале около 39 (если считать сезонных заробитчан, которые большую часть года живут таки в Украине)
из них украинцев тех же 36, русских около 2 млн.


учитывая это, цифра в 36 млн к 2050 году пессимизма как-то не вызывает. разве что качественный состав в плане того, что пенсов будет гораздо рабочих. но это проблемы решаемые.


Кравчук о президентских выборах-2019: "Ошибаться мы уже не имеем права"

Скажу інше. Хотів би, щоб люди зрозуміли просту річ: можливо, це буде час останніх президентських виборів, де ми можемо щось змінити. То буде час великих надій. Він може стати і часом великих втрат. Помилятися ми уже не маємо права. Якщо ми знову підемо по гречці продаватися, по карбованцях, по гривнях, може бути така ситуація, що наступний президент не потрібен буде.

– Просто не буде ким керувати. Уже зараз, ви вдумайтесь, біля 9 мільйонів українців виїхали за кордон. Хто виїжджає? Найбільш досвідчені, молоді, енергійні. Я був в одній лікарні в Київській області, де один фельдшер робить все. Немає лікарів, поїхали.


https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/7183631/
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:33

Шок! Разоблачение!

https://www.donetsk.kp.ru/daily/26843.5/3884452/
Командиры украинских националистических батальонов устроили очередной бизнес на крови. В этот раз карательные отряды ВСУ предлагают состоятельным европейцам и американцам за определенную сумму денег пострелять по мирным жителям Донбасса.


Пусть берут пример со своих соседей - они-то по мирным европейским жителям стреляли абсолютно бесплатно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:34

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли констатировал, что популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
"Как вы знаете, есть много людей в Украине, которые не любят это соглашение, которые пытаются препятствовать внедрению этого соглашения. Мы называем их популистами, олигархами. Все эти люди, у которых есть интересы, которые не хотят модернизировать политические и экономические структуры этой страны", - сказал он на заседании ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС во вторник в Киеве.
"Как вы знаете, мы сталкиваемся с серьёзным сопротивлением, это не является сюрпризом. Если мы хотим преодолеть это сопротивление, то нам нужно собрать много украинских представителей. Для этого нам необходимо объяснить: что означает имплементация этого соглашения для жизни граждан", - отметил посол.

https://interfax.com.ua/news/political/512892.html

вот, прямо - б.ы.д.л.о.ылита, а не паршивый народец, главные враги изменений и развитии страны в интересах всего народа.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:42

19yuriy91
А что удивительного, вспомните "крутых" и "деловых" 90-х, из которых и формировалась эта Ылита.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:06

  Starikan написав:19yuriy91
А что удивительного, вспомните "крутых" и "деловых" 90-х, из которых и формировалась эта Ылита.

лично для меня - ничего удивительного.
но некоторые на форуме отрицают сей факт.
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  #<1 ... 3905390639073908
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