Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:36
Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь)
aleksalt
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:46
" Украина: Выбор очевиден
Всё познаётся в сравнении.
Сравнение Мариуполя с Донецком."
https://petrimazepa.com/ukraina_vybor_oceviden
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Додано: Чет 21 чер, 2018 17:07
aleksalt написав:
Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь)
А не боитесь, что на каком-нибудь языке банту "aleksalt" будет означать "козырь"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Чет 21 чер, 2018 21:29
Sommer написав: aleksalt написав:
Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь)
А не боитесь, что на каком-нибудь языке банту "aleksalt" будет означать "козырь"?
вас в Google забанили?
aleksalt
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:35
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:04
aleksalt написав: Sommer написав: aleksalt написав:
Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь)
А не боитесь, что на каком-нибудь языке банту "aleksalt" будет означать "козырь"?
вас в Google забанили?
Пошел в гугл, увидел, что форсится байка про позывной "Козырь" у Трампа и еще какой-то у Порошенко...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:50
detroytred
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