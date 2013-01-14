Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент США Барак Обама закрывает глаза на действия России в Украине в обмен на содействие РФ в иранском вопросе. Об этом говорится в публикации издания New York Times.
"Я не утверждаю, что администрация Обамы заключила с Путиным официальную сделку об ирано-украинском компромиссе. Я предполагаю, что российский лидер хорошо видит американские слабые места и хорошо выбирает момент", - говорится в публикации.
Новая вспышка боевых действий на востоке Украины и внезапная готовность России оказать содействие по иранскому вопросу до 24 ноября, когда истекает срок переговоров о ядерной программе Тегерана, не являются простым совпадением, полагает издание.
"Все это - часть российской стратегии. И сейчас США играют вместе с Россией", - подчеркивается в публикации. Издание также отмечает, что Б.Обама заинтересован в ядерной сделке с Ираном: она дает надежду президенту США на возобновление дипломатических отношений с Ираном и на влияние на Ближнем Востоке. Но ценой этой сделки может стать потеря Украины, отмечает издание.
"Есть все основания полагать, что Путин имеет виды на всю Украину. Это было ошибкой Запада думать, что российский президент не всерьез хочет воссоздать Советский Союз. Сейчас имеются все признаки подготовки к наступлению", - говорится в публикации. Издание ссылается на генерала НАТО в отставке, который недавно участвовал в переговорах с Президентом Украины Петром Порошенко и сообщил, что на границе с Украиной сейчас стянуто около 45 тыс. регулярных войск РФ.
Как отметил генерал в отставке, Украина не сможет противостоять всему этому. "Они думают, что мы их друзья и не понимают, почему мы им не помогаем. Они разочарованы и боятся, потому что они видят, как на них падает молот", - цитирует издание генерала НАТО. В ответ на этот путинский молот Запад отвечает лишь обеспокоенностью, подчеркивается в публикации. "Обеспокоенность не остановит молот. Просьбы Порошенко к Обаме о существенной поддержке со стороны американской армии отклонять было нельзя", - полагает издание.
К сожалению, через 25 лет после падения берлинской стены, пока в немецкой столице взлетают в небо шарики, 45-миллионную нацию, желающую насладиться плодами европейской свободы, бросают России, которая хочет ее расчленить, отмечается в публикации. "Если это произойдет, если Украина будет потеряна, то обещаниям США союзникам по НАТО из стран Балтии и Восточной Европы нельзя будет доверять. Россия приблизится к своей цели в послевоенный период - разрушению взаимодействия США и Европы в области обороны", - резюмирует издание.
Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Армении Петра Литвина. Об этом говорится в указе президента N170/2018.
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫЗВАЛО КРАЙНЕ НЕГАТИВНУЮ РЕАКЦИЮ СРЕДИ журналистов, экспертов и общественных деятелей. Петр Литвин во время боевых действий в Донбассе 2014 года занимал должность командующего войсками сектора "Д" и, согласно легенде, распространяемой в украинских СМИ, 25 августа 2014 покинул поле боя, оставив своих солдат в т.н. "Иловайском котле". Официально такая версия событий не подтверждена. Кроме того, Петр Литвин - родной брат депутата Верховной рады и экс-спикера украинского парламента Владимира Литвина.
"Картина на самом деле карикатурная. И это мягко говоря. Ведь назначение получил человек, который никакого отношения к дипломатии не имеет", - комментирует ситуацию украинский политолог Вадим Трюхан.
"И не важно, что господин Литвин является братом того самого Литвина, который будто бы вечно нужен Украине… И даже не стоит обращать внимание на то, что он, как говорят, покинул поле боя 25 августа 2014, будучи командующим войсками сектора "Д", ведь это к сути дела отношения не имеет. Важно другое. Армения только пережила революцию. Это очень непростая страна, за которую надо бороться, и делать это должен профи, а не тот, кто ни бельмеса не знает ни о самой стране, ни о регионе, где сплелись интересы крупных геополитических игроков, в том числе России, ни о хоть каких-то азах дипломатии", - продолжает свою мысль эксперт. По мнению Трюхана, за такое назначение просто стыдно.
Дипломат, экс-сотрудник МИД Украины Богдан Яременко задается вопросом: нужен ли в принципе посол Украины в Армении - "в этой стране, которая официально не признает территориальную целостность Украины?" (видимо, имеется в виду позиция Еревана по Крыму и событиям в Донбассе).
Журналист Милан Лелич в своем комментарии отмечает, что "эту кадровую колоду будут тасовать, пока карты не рассыпятся в руках".
Бизнесмен Евгений Черняк называет это и другие решения нынешней киевской власти "нравственным Сомали". "Вы же хотели новые лица?! Так вот они. Это для тех, кто говорит, что нужно немного подождать и начнутся реформы. И просят не раскачивать лодку", - иронизирует он.
ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 ИЮНЯ КОММЕНТАРИЕВ НИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, ни от новоназначенного посла по поводу этой ситуации нет. Зато вопрос подняли в Верховной раде Украины, также в негативном для Литвина ключе: "Петр Литвин действительно бросил своих солдат в секторе "Д" на востоке Украины. Петр Литвин, из-за которого, возможно, я должен был потерять со своими побратимами жизнь… Господин президент, посмотрите в глаза матерям тех, кто не вернулся с этой войны… Также хочу еще раз обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину. "Друзья, вы перешли черту, в другой стране такой человек не имел бы права быть послом. Позор!" - заявил депутат от Народного фронта Юрий Береза.
Впрочем, особого развития тема в итоге не получила, депутаты быстро перешли к обсуждению других вопросов.
«Приезжаешь в Умань и слышишь, как экскурсовод объясняет шумным туристам, что улица названа в честь Андрея Кызыла, который героически погиб в Авдеевке... Заходишь на позицию «Орёл», а там ребята, даже не знавшие Андрюху лично, отвечают в эфире на его позывной... И вроде бы очень трогательно, когда твои подчинённые, твои друзья становятся настоящими легендами, героями... Но на самом деле гораздо круче было бы и дальше просто пить с ними растворимый кофе в сыром подвале на «промке»...»
Рассказывая о подчинённых, отдавших жизнь, отбивая у врага нашу землю, обычно весёлый и позитивный подполковник Александр Вдовиченко отводит взгляд. В такие моменты физически чувствуешь всю боль офицера и невыплаканные слёзы...
Это когда ВЕСЬ МИР видел, как РФ официально пошла на Украину, как полегло тясячи добровольцев, часто просто в сандалиях и с АК, что костями закрывали границу. НО Главное военное положение, так и не было введено!? РФ, "Амеры и Ко." разыгрывали карту ликвидации Украины. Процесс до сих пор не закончен. Нас принудительно сдавали - при том ВЕСЬ регион, где ещё люди работали. При чём информация полная была изначально у "Гарантов" - подписантов Будапештского меморандума.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 24 чер, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Расскажу Вам малята, маленькую сказочку, на ночь - дабы Вы не имели кошмарных глюков в общении со взрослыми дядями:
Была когда-то, давным давно, у городе Жданов кондитерская фабрика - и делали на ней карамельки по 1 рублю за кило. Тысячи рабов строили его, с верой в коммунизьм, тысячи рабов работали практически за "славу". Детки невообразимо радовались, когда за 10 копеек можно было купить их целую жменю. Везли туда патоку, с Винницы, повидло с Юга, сахар с Житомира,... - Тысячи людей работали в производственной цепочке. Детишкам в радость. Но вот "проблемка", эти конфетки летом, и при большой влажности, по причине их натуральности, и без обёрточности "таяли". И пришёл "способный и удачливый" "Педро Мальдивский": Всем, громогласно объявил о постигшем народ Украины "пакращанне" и "приватизировал" заводик с конфетками. Конфетки стали заворачивать в целофанчик автоматы - и стало всё "красиво", правда деткам уже была не судьба попробовать эти конфетки, ибо денюжку они теперь стали стоить "Эуропейскую", а родители их трудились в Мариуполе, и по всей Украине. И осчастливел "Педро Мальдивский" всё население Украины - РАБочих уволил, заводик теперь личный вывез в ... РФию - мол там денюжки теперь сами будут падать на осчастливленное население уКРАИНЦЕВ. Теперь эти конфетки везут из РФ - и работать не нужно!(чесно говоря эти конфетки, как и всё изготовленное в РФ -...увно. Ибо там воруют куда приличнее.) А сам, опосля трудов Праведных продолжил отдых на Мальдивах(он до сих пор не может понять, и почему же неблагодарные жители Мариуполя, так его не ценят?)
На жаль это далеко не конец страшной сказочке! Сегодня им на кон выставлен "Азовмаш".... - т.е. не заработал гигант на оборонку, не ......... - Купил "Педро Мальдивский" паравозики, правда в 2 раза дороже, собранные в Казахстане, но у Американцев. Да со товарищи, Б/У вагончики в той же РФии, ибо они отправляли их на металлолом. Пускай счастливый народ Украины возрадуется! И бабло реальное возвращает, ибо Мальдивы уже не в фаворе - престол Ишпанский в итрересе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.