Обама выгодно сдал Украину Путину11.11.14 печать размер текста:Президент США Барак Обама закрывает глаза на действия России в Украине в обмен на содействие РФ в иранском вопросе. Об этом говорится в публикации издания New York Times."Я не утверждаю, что администрация Обамы заключила с Путиным официальную сделку об ирано-украинском компромиссе. Я предполагаю, что российский лидер хорошо видит американские слабые места и хорошо выбирает момент", - говорится в публикации.Новая вспышка боевых действий на востоке Украины и внезапная готовность России оказать содействие по иранскому вопросу до 24 ноября, когда истекает срок переговоров о ядерной программе Тегерана, не являются простым совпадением, полагает издание."Все это - часть российской стратегии. И сейчас США играют вместе с Россией", - подчеркивается в публикации. Издание также отмечает, что Б.Обама заинтересован в ядерной сделке с Ираном: она дает надежду президенту США на возобновление дипломатических отношений с Ираном и на влияние на Ближнем Востоке. Но ценой этой сделки может стать потеря Украины, отмечает издание."Есть все основания полагать, что Путин имеет виды на всю Украину. Это было ошибкой Запада думать, что российский президент не всерьез хочет воссоздать Советский Союз. Сейчас имеются все признаки подготовки к наступлению", - говорится в публикации. Издание ссылается на генерала НАТО в отставке, который недавно участвовал в переговорах с Президентом Украины Петром Порошенко и сообщил, что на границе с Украиной сейчас стянуто около 45 тыс. регулярных войск РФ.Как отметил генерал в отставке, Украина не сможет противостоять всему этому. "Они думают, что мы их друзья и не понимают, почему мы им не помогаем. Они разочарованы и боятся, потому что они видят, как на них падает молот", - цитирует издание генерала НАТО. В ответ на этот путинский молот Запад отвечает лишь обеспокоенностью, подчеркивается в публикации. "Обеспокоенность не остановит молот. Просьбы Порошенко к Обаме о существенной поддержке со стороны американской армии отклонять было нельзя", - полагает издание.К сожалению, через 25 лет после падения берлинской стены, пока в немецкой столице взлетают в небо шарики, 45-миллионную нацию, желающую насладиться плодами европейской свободы, бросают России, которая хочет ее расчленить, отмечается в публикации. "Если это произойдет, если Украина будет потеряна, то обещаниям США союзникам по НАТО из стран Балтии и Восточной Европы нельзя будет доверять. Россия приблизится к своей цели в послевоенный период - разрушению взаимодействия США и Европы в области обороны", - резюмирует издание.МинПром

Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Армении Петра Литвина. Об этом говорится в указе президента N170/2018.



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫЗВАЛО КРАЙНЕ НЕГАТИВНУЮ РЕАКЦИЮ СРЕДИ журналистов, экспертов и общественных деятелей. Петр Литвин во время боевых действий в Донбассе 2014 года занимал должность командующего войсками сектора "Д" и, согласно легенде, распространяемой в украинских СМИ, 25 августа 2014 покинул поле боя, оставив своих солдат в т.н. "Иловайском котле". Официально такая версия событий не подтверждена. Кроме того, Петр Литвин - родной брат депутата Верховной рады и экс-спикера украинского парламента Владимира Литвина.



"Картина на самом деле карикатурная. И это мягко говоря. Ведь назначение получил человек, который никакого отношения к дипломатии не имеет", - комментирует ситуацию украинский политолог Вадим Трюхан.



"И не важно, что господин Литвин является братом того самого Литвина, который будто бы вечно нужен Украине… И даже не стоит обращать внимание на то, что он, как говорят, покинул поле боя 25 августа 2014, будучи командующим войсками сектора "Д", ведь это к сути дела отношения не имеет. Важно другое. Армения только пережила революцию. Это очень непростая страна, за которую надо бороться, и делать это должен профи, а не тот, кто ни бельмеса не знает ни о самой стране, ни о регионе, где сплелись интересы крупных геополитических игроков, в том числе России, ни о хоть каких-то азах дипломатии", - продолжает свою мысль эксперт. По мнению Трюхана, за такое назначение просто стыдно.



Дипломат, экс-сотрудник МИД Украины Богдан Яременко задается вопросом: нужен ли в принципе посол Украины в Армении - "в этой стране, которая официально не признает территориальную целостность Украины?" (видимо, имеется в виду позиция Еревана по Крыму и событиям в Донбассе).



Журналист Милан Лелич в своем комментарии отмечает, что "эту кадровую колоду будут тасовать, пока карты не рассыпятся в руках".



Бизнесмен Евгений Черняк называет это и другие решения нынешней киевской власти "нравственным Сомали". "Вы же хотели новые лица?! Так вот они. Это для тех, кто говорит, что нужно немного подождать и начнутся реформы. И просят не раскачивать лодку", - иронизирует он.



ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 ИЮНЯ КОММЕНТАРИЕВ НИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, ни от новоназначенного посла по поводу этой ситуации нет. Зато вопрос подняли в Верховной раде Украины, также в негативном для Литвина ключе: "Петр Литвин действительно бросил своих солдат в секторе "Д" на востоке Украины. Петр Литвин, из-за которого, возможно, я должен был потерять со своими побратимами жизнь… Господин президент, посмотрите в глаза матерям тех, кто не вернулся с этой войны… Также хочу еще раз обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину. "Друзья, вы перешли черту, в другой стране такой человек не имел бы права быть послом. Позор!" - заявил депутат от Народного фронта Юрий Береза.



Впрочем, особого развития тема в итоге не получила, депутаты быстро перешли к обсуждению других вопросов.



Андрей СТЕЦЕНКО, ИА REGNUM