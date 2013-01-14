Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:36
Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь)
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:46
" Украина: Выбор очевиден
Всё познаётся в сравнении.
Сравнение Мариуполя с Донецком."
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:07
А не боитесь, что на каком-нибудь языке банту "aleksalt" будет означать "козырь"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:29
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:35
очень интересное видео-интервью.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:04
Пошел в гугл, увидел, что форсится байка про позывной "Козырь" у Трампа и еще какой-то у Порошенко...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:50
Этот что ли на ветку покусился?
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:42
А Вы просто не представляете подробностей с участка Мариуполь - Камыш-Заря, Волноваха, На Великой Новосёловке... - уже без Рассказа о ЛГБТ Параде, с его лидером уже глохнут кнопки, . О том, как секретное стратегическое месторождение лития(Шевченковское месторождение). до Славянска без мата, в рассказе: не дойти
Секретно приватизируют.... И это в данный момент.
Отлавливать необходимо всех, и уже сейчас..., с министром - пока не сбежали в Израиль, как предшественники.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 26 чер, 2018 18:58
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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