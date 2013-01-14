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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3906390739083909
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:36

Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь) :wink:
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:46

" Украина: Выбор очевиден
Всё познаётся в сравнении.
Сравнение Мариуполя с Донецком."

https://petrimazepa.com/ukraina_vybor_oceviden
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:07

  aleksalt написав:Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь) :wink:


А не боитесь, что на каком-нибудь языке банту "aleksalt" будет означать "козырь"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:29

  Sommer написав:
  aleksalt написав:Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь) :wink:


А не боитесь, что на каком-нибудь языке банту "aleksalt" будет означать "козырь"? :mrgreen:


вас в Google забанили? :cry:
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:35

очень интересное видео-интервью.

https://www.youtube.com/watch?v=ap1fat6zY0s
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:04

  aleksalt написав:
  Sommer написав:
  aleksalt написав:Предыдущий пост об агенте ФСБ не вызвал интереса...
даю подсказку, его позывной - Козырь (и Google вам в помощь) :wink:


А не боитесь, что на каком-нибудь языке банту "aleksalt" будет означать "козырь"? :mrgreen:


вас в Google забанили? :cry:


Пошел в гугл, увидел, что форсится байка про позывной "Козырь" у Трампа и еще какой-то у Порошенко...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:50

Этот что ли на ветку покусился?
http://podrobnosti.ua/987586-banda-terr ... video.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:42

А Вы просто не представляете подробностей с участка Мариуполь - Камыш-Заря, Волноваха, На Великой Новосёловке... - уже без Рассказа о ЛГБТ Параде, с его лидером уже глохнут кнопки, . О том, как секретное стратегическое месторождение лития(Шевченковское месторождение). до Славянска без мата, в рассказе: не дойти
Секретно приватизируют.... И это в данный момент.

Отлавливать необходимо всех, и уже сейчас..., с министром - пока не сбежали в Израиль, как предшественники.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:58

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:...секретное стратегическое месторождение...
А сказки про страшный сланцевый газ (лидером по добыче которого является россия, кто не в курсе) уже закончились?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:52

vladvlas
А пока происходит, то, что происходит - на оккупированной части за четыре года подрастает https://www.facebook.com/TverskoyAA/vid ... 431190986/
Делают уже не первые шаги целое поколение у***, от ....
Я не зря упоминал Великую Новосёловку - греки всегда старались со всеми договориться, но сейчас стали всё чаще вспоминать Нестор Ивановича Махно, что учил их правилам общения....
Что поставил крест, на "Чёрной дивизии", что брал Крым, и при котором росло благосостояние населения, работали какие то правила... Существовала "Честь".
Взбешённые "..и коммунисты"(Ленин), попробовав в Москве хлеба из рук Нестор Ивановича решили уничтожить Украину....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3906390739083909
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