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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3907390839093910
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 23:09

  vladvlas написав:
  Kudrjavuy написав:...секретное стратегическое месторождение...
А сказки про страшный сланцевый газ (лидером по добыче которого является россия, кто не в курсе) уже закончились?

Что-то с матчастью нелады :mrgreen: Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:17

  Starikan написав:
  vladvlas написав:
  Kudrjavuy написав:...секретное стратегическое месторождение...
А сказки про страшный сланцевый газ (лидером по добыче которого является россия, кто не в курсе) уже закончились?

Что-то с матчастью нелады :mrgreen: Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.

а какой смысл России добывать сланцевый газ если себестоимость природного как минимум в 2 раза ниже?...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:38

Re: лучшее время

  sequence написав:обвиняли ранее Яныка, мол, долгов набрался под евро-2012 на новые дороги, стадионы и аэропорты, нам расхлебывать. Сейчас в бюджете дыра, в том числе из-за ремонтов дорог. Так чем был хуже овощ? студентов на майдане гонял?

За прошедшее время подросли школьники, гоняющие ромов. с жертвами
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:40

Re: нелюбимые

  Starikan написав:Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.

А что будет, если Украина откажется от бензоколонок? ТАК ею нелюбимых
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:45

Специально для тех, кто на форуме не читатели, а писатели:
Що росіянину добре, те українцю - фрекінг. Частина 1

На пострадянському просторі Росія – є лідером застосування ГРП, поступаючись позиції за кількістю операцій лише США – у світовому масштабі.

Неожиданно ))

  Starikan написав:Раша - лидер по запасам
С каких пор? И в какой реальности?
У русликов 8-е место по запасам.
Подолянин
 
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  #<1 ... 3907390839093910
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