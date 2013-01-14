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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 чер, 2018 23:09
vladvlas написав: Kudrjavuy написав:
...секретное стратегическое месторождение...
А сказки про страшный сланцевый газ (лидером по добыче которого является россия
, кто не в курсе) уже закончились?
Что-то с матчастью нелады
Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:17
Starikan написав: vladvlas написав: Kudrjavuy написав:
...секретное стратегическое месторождение...
А сказки про страшный сланцевый газ (лидером по добыче которого является россия
, кто не в курсе) уже закончились?
Что-то с матчастью нелады
Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.
а какой смысл России добывать сланцевый газ если себестоимость природного как минимум в 2 раза ниже?...
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:38
sequence написав:
обвиняли ранее Яныка, мол, долгов набрался под евро-2012 на новые дороги, стадионы и аэропорты, нам расхлебывать. Сейчас в бюджете дыра, в том числе из-за ремонтов дорог. Так чем был хуже овощ? студентов на майдане гонял?
За прошедшее время подросли школьники, гоняющие ромов. с жертвами
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:40
Starikan написав:
Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.
А что будет, если Украина откажется от бензоколонок? ТАК ею нелюбимых
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:45
Специально для тех, кто на форуме не читатели, а писатели:Що росіянину добре, те українцю - фрекінг. Частина 1
На пострадянському просторі Росія – є лідером застосування ГРП, поступаючись позиції за кількістю операцій лише США
– у світовому масштабі.
Неожиданно ))
Starikan написав:
Раша - лидер по запасам
С каких пор? И в какой реальности?
У русликов 8-е место по запасам.
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