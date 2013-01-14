Додано: Сер 27 чер, 2018 18:59

Sommer написав: форсится байка про позывной "Козырь" у Трампа форсится байка про позывной "Козырь" у Трампа

поздравляю, вы на правильном пути!Короче, "trump" переводится как "козырь"как там в старом советском анекдоте:Штирлиц брел по пустынным улицам Берлина и с недоумением смотрел,как редкие прохожие шарахаются от него..."Что-то пошло не так...",- подумал он и поправил тащившийся за ним парашютНу так вот - у агента ФСБ Козыря расейские парашюты торчат из всех дырок,но, он этого не замечает,-вот ИноСМИ пишут, что на последней встрече G7 он в кулуарах говорил,что Крым российский, потому что там все говорят по-русски...Хм, его собеседникам стоило бы задать ему вопрос(ы):- А как быть тогда с Бразилией? Присоединить ее к Португалии,ведь там все говорят по-португальски...соответственно Мексику, как и почти всю Южную Америку надо присоединитьк Испании,ну а "несчастную" Швейцарию надо вообще раздербанить междуГерманией и Францией,- опять же исходя из языков на ее территорииОчередной парашют Козыря -все раша СМИ наперебой трубят об инициативе Трампавстретиться с Путиным, добавляя при этом, что его администрация занимаетсяподготовкой спустя рукава...(ну, не все же они в Белом Доме агенты ФСБ, правда?