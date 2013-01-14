Что-то с матчастью нелады Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 чер, 2018 23:09
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:17
а какой смысл России добывать сланцевый газ если себестоимость природного как минимум в 2 раза ниже?...
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:38
Re: лучшее время
За прошедшее время подросли школьники, гоняющие ромов. с жертвами
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:40
Re: нелюбимые
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:45
Специально для тех, кто на форуме не читатели, а писатели:
Що росіянину добре, те українцю - фрекінг. Частина 1
На пострадянському просторі Росія – є лідером застосування ГРП, поступаючись позиції за кількістю операцій лише США – у світовому масштабі.
Неожиданно ))
С каких пор? И в какой реальности?
У русликов 8-е место по запасам.
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:03
Ну 8-е, так 8-е, какая разница, все равно они его не добывают, а ГРП используют для добычи нефти.
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:58
Немного сюра из параллельной линии жизни
Поздравление Захарченко
Осторожно - запредельная концентрация ваты!
Я предупредил.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:59
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:59
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
поздравляю, вы на правильном пути! Короче, "trump" переводится как "козырь"
как там в старом советском анекдоте:
Штирлиц брел по пустынным улицам Берлина и с недоумением смотрел,
как редкие прохожие шарахаются от него...
"Что-то пошло не так...",- подумал он и поправил тащившийся за ним парашют
Ну так вот - у агента ФСБ Козыря расейские парашюты торчат из всех дырок,
но, он этого не замечает,-
вот ИноСМИ пишут, что на последней встрече G7 он в кулуарах говорил,
что Крым российский, потому что там все говорят по-русски...
Хм, его собеседникам стоило бы задать ему вопрос(ы):
- А как быть тогда с Бразилией? Присоединить ее к Португалии,
ведь там все говорят по-португальски ...
соответственно Мексику, как и почти всю Южную Америку надо присоединить
к Испании,
ну а "несчастную" Швейцарию надо вообще раздербанить между
Германией и Францией,- опять же исходя из языков на ее территории
Очередной парашют Козыря -
все раша СМИ наперебой трубят об инициативе Трампа
встретиться с Путиным, добавляя при этом, что его администрация занимается
подготовкой спустя рукава...
(ну, не все же они в Белом Доме агенты ФСБ, правда? )
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:04
ИЧСХ, сам автор этого поста будет гонят ромов с неменьшей энергией. Если ромы украдут у его бабушки деньги.
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