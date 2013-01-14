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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3908390939103911>
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 23:09

  vladvlas написав:
  Kudrjavuy написав:...секретное стратегическое месторождение...
А сказки про страшный сланцевый газ (лидером по добыче которого является россия, кто не в курсе) уже закончились?

Что-то с матчастью нелады :mrgreen: Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:17

  Starikan написав:
  vladvlas написав:
  Kudrjavuy написав:...секретное стратегическое месторождение...
А сказки про страшный сланцевый газ (лидером по добыче которого является россия, кто не в курсе) уже закончились?

Что-то с матчастью нелады :mrgreen: Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.

а какой смысл России добывать сланцевый газ если себестоимость природного как минимум в 2 раза ниже?...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:38

Re: лучшее время

  sequence написав:обвиняли ранее Яныка, мол, долгов набрался под евро-2012 на новые дороги, стадионы и аэропорты, нам расхлебывать. Сейчас в бюджете дыра, в том числе из-за ремонтов дорог. Так чем был хуже овощ? студентов на майдане гонял?

За прошедшее время подросли школьники, гоняющие ромов. с жертвами
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:40

Re: нелюбимые

  Starikan написав:Раша - лидер по запасам, но никак не по добыче.

А что будет, если Украина откажется от бензоколонок? ТАК ею нелюбимых
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:45

Специально для тех, кто на форуме не читатели, а писатели:
Що росіянину добре, те українцю - фрекінг. Частина 1

На пострадянському просторі Росія – є лідером застосування ГРП, поступаючись позиції за кількістю операцій лише США – у світовому масштабі.

Неожиданно ))

  Starikan написав:Раша - лидер по запасам
С каких пор? И в какой реальности?
У русликов 8-е место по запасам.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:03

  Подолянин написав:Специально для тех, кто на форуме не читатели, а писатели:
Що росіянину добре, те українцю - фрекінг. Частина 1

На пострадянському просторі Росія – є лідером застосування ГРП, поступаючись позиції за кількістю операцій лише США – у світовому масштабі.

Неожиданно ))

  Starikan написав:Раша - лидер по запасам
С каких пор? И в какой реальности?
У русликов 8-е место по запасам.

Ну 8-е, так 8-е, какая разница, все равно они его не добывают, а ГРП используют для добычи нефти.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:58

Немного сюра из параллельной линии жизни

Поздравление Захарченко
Осторожно - запредельная концентрация ваты!

Я предупредил.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:59

  Sommer написав:Поздравление Захарченко


не в кино, а в реале - восхождение шарикова.
даже не смешно, а грустно, как в 21 веке манипулируют людьми.
и что вырастят.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:форсится байка про позывной "Козырь" у Трампа


поздравляю, вы на правильном пути! :D Короче, "trump" переводится как "козырь"

как там в старом советском анекдоте:

Штирлиц брел по пустынным улицам Берлина и с недоумением смотрел,
как редкие прохожие шарахаются от него...
"Что-то пошло не так...",- подумал он и поправил тащившийся за ним парашют

Ну так вот - у агента ФСБ Козыря расейские парашюты торчат из всех дырок,
но, он этого не замечает,-
вот ИноСМИ пишут, что на последней встрече G7 он в кулуарах говорил,
что Крым российский, потому что там все говорят по-русски...

Хм, его собеседникам стоило бы задать ему вопрос(ы):
- А как быть тогда с Бразилией? Присоединить ее к Португалии,
ведь там все говорят по-португальски :shock: ...
соответственно Мексику, как и почти всю Южную Америку надо присоединить
к Испании,
ну а "несчастную" Швейцарию надо вообще раздербанить между
Германией и Францией,- опять же исходя из языков на ее территории 8)

Очередной парашют Козыря -
все раша СМИ наперебой трубят об инициативе Трампа
встретиться с Путиным, добавляя при этом, что его администрация занимается
подготовкой спустя рукава...
(ну, не все же они в Белом Доме агенты ФСБ, правда? :twisted: )
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:04

  sal написав:
  sequence написав:обвиняли ранее Яныка, мол, долгов набрался под евро-2012 на новые дороги, стадионы и аэропорты, нам расхлебывать. Сейчас в бюджете дыра, в том числе из-за ремонтов дорог. Так чем был хуже овощ? студентов на майдане гонял?

За прошедшее время подросли школьники, гоняющие ромов. с жертвами

ИЧСХ, сам автор этого поста будет гонят ромов с неменьшей энергией. Если ромы украдут у его бабушки деньги.
pesikot
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