RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3908390939103911
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:08

aleksalt
Вот что мне нравится. Вылезет такой российский бот, напустит таинственности и считает, что он такой уникальный.
Да до тебя таких было тысячи, вы все определяетесь на раз. Но каждый себя считает уникальными :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 31.08.09
Подякував: 116 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:25

  aleksalt написав:
  Sommer написав:форсится байка про позывной "Козырь" у Трампа


поздравляю, вы на правильном пути! :D Короче, "trump" переводится как "козырь"


Ну надо же! А санкции он против рашки вводил, вагнерят с песком мешал - это все по заказу ФСБ? mnogohodovochka?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 07.04.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:А санкции он против рашки вводил, вагнерят с песком мешал


Отделяйте мух от котлет,-

санкции ввел не Трамп , а Конгресс США, приняв соответствующий Закон и
поставив Трампа перед необходимостью его выполнения -
послушайте на ютубе А.Пионтковского по теме, - он как раз и живет в США (вынужденно)
и списки олигархов-друзей Путина на для санкций готовил вместе с А.Илларионовым 8)

Да, вагнера раскрошили - но, не Трамп давал команду, а командование
США в Сирии - они это очень разумно обставили, сделав виноватыми
самих "ихтамнетов" -
"мы же вас спрашивали, есть русские возле нефтебазы? Нет? Ну, тогда
мы этих неизвестных превратим в фарш." :twisted:

Наконец последнее, публицист РФ Л.Радзиховский в эфире "Эхо Москвы"
так и сказал: "Агент ФСБ Трамп",
т.е. даже не я это придумал 8)
aleksalt
 
Повідомлень: 9608
З нами з: 16.11.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:09

  aleksalt написав:Хм, его собеседникам стоило бы задать ему вопрос(ы):
- А как быть тогда с Бразилией? Присоединить ее к Португалии,
ведь там все говорят по-португальски ...
соответственно Мексику, как и почти всю Южную Америку надо присоединить
к Испании,
ну а "несчастную" Швейцарию надо вообще раздербанить между
Германией и Францией,- опять же исходя из языков на ее территории


Это всё очень сложные вопросы. Проще спросить Трампа на каком языке он сам говорит?
freeze
4
 
Повідомлень: 7826
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2177 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:38

  aleksalt написав:Наконец последнее, публицист РФ Л.Радзиховский в эфире "Эхо Москвы"
так и сказал: "Агент ФСБ Трамп",


Ну раз сам Радзиховский в эфире самого "Эха Москвы" - то, конечно же, правда.

На 146%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 07.04.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3908390939103911
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13701
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 80003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4962
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.