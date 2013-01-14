aleksalt
Вот что мне нравится. Вылезет такой российский бот, напустит таинственности и считает, что он такой уникальный.
Да до тебя таких было тысячи, вы все определяетесь на раз. Но каждый себя считает уникальными
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:08
aleksalt
Вот что мне нравится. Вылезет такой российский бот, напустит таинственности и считает, что он такой уникальный.
Да до тебя таких было тысячи, вы все определяетесь на раз. Но каждый себя считает уникальными
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:25
Ну надо же! А санкции он против рашки вводил, вагнерят с песком мешал - это все по заказу ФСБ? mnogohodovochka?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:07
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Отделяйте мух от котлет,-
санкции ввел не Трамп , а Конгресс США, приняв соответствующий Закон и
поставив Трампа перед необходимостью его выполнения -
послушайте на ютубе А.Пионтковского по теме, - он как раз и живет в США (вынужденно)
и списки олигархов-друзей Путина на для санкций готовил вместе с А.Илларионовым
Да, вагнера раскрошили - но, не Трамп давал команду, а командование
США в Сирии - они это очень разумно обставили, сделав виноватыми
самих "ихтамнетов" -
"мы же вас спрашивали, есть русские возле нефтебазы? Нет? Ну, тогда
мы этих неизвестных превратим в фарш."
Наконец последнее, публицист РФ Л.Радзиховский в эфире "Эхо Москвы"
так и сказал: "Агент ФСБ Трамп",
т.е. даже не я это придумал
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:09
Это всё очень сложные вопросы. Проще спросить Трампа на каком языке он сам говорит?
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:38
Ну раз сам Радзиховский в эфире самого "Эха Москвы" - то, конечно же, правда.
На 146%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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