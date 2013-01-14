Додано: Сер 27 чер, 2018 20:07

Sommer написав: А санкции он против рашки вводил, вагнерят с песком мешал А санкции он против рашки вводил, вагнерят с песком мешал

Отделяйте мух от котлет,-санкции ввел не Трамп , а Конгресс США, приняв соответствующий Закон ипоставив Трампа перед необходимостью его выполнения -послушайте на ютубе А.Пионтковского по теме, - он как раз и живет в США (вынужденно)и списки олигархов-друзей Путина на для санкций готовил вместе с А.ИлларионовымДа, вагнера раскрошили - но, не Трамп давал команду, а командованиеСША в Сирии - они это очень разумно обставили, сделав виноватымисамих "ихтамнетов" -"мы же вас спрашивали, есть русские возле нефтебазы? Нет? Ну, тогдамы этих неизвестных превратим в фарш."Наконец последнее, публицист РФ Л.Радзиховский в эфире "Эхо Москвы"так и сказал: "Агент ФСБ Трамп",т.е. даже не я это придумал