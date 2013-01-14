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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3909391039113912
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:50

  mug написав:aleksalt
поздравляю, вы на правильном пути! :D Короче, "trump" переводится как "козырь"

не? не trump, а tramp!!! :D не козырь


trump vs tramp - это совершенно разные по значению слова,- козырь и бомж...
как и в русском: замените одну гласную в слове "бык" на "а", "у" или
"о", так и там.

Шутки шутками, а судьбу Украины похоже будут решать без Украины...

ведь на G7 Трамп заикнулся не только о Крыме, но и об Украине
в целом, как "о самой коррумпированной стране"...
и это он не зря ведь говорил - идет проверка:
а как прореагируют партнеры?
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:09

  aleksalt написав:
ведь на G7 Трамп заикнулся не только о Крыме, но и об Украине
в целом, как "о самой коррумпированной стране"...
и это он не зря ведь говорил - идет проверка:
а как прореагируют партнеры?

всегда думал, что наличие коррупции, в принципе, внутреннее дело страны, а не повод для нападения.

особенно нападения другой, может, не менее коррумпированной страны.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:25

Я отметил выше, что вопросы по Украине собираются решать без ее участия...

ну вот и новое подтверждение:

Трамп ответил «Посмотрим» на вопрос о российской принадлежности Крыма

http://www.rosbalt.ru/world/2018/06/30/1714114.html


т.е. встреча с х.лом еще даже не состоялась, а его Козырь уже делает
такие заявления...

надежда тока на Мюллера - на то, что он сможет таки отправить эту с.ку в импичмент

ПС. У меня есть земляк Эдуард Давидович Ходос - еврей, принявший христианство.
Очень рекомендую посмотреть его видео на ютубе, там их много...

Ходос на фактах раскрывает много вещей о том, что такое хабад, кто такой Яков Кедми,
почему Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что евреи убили Сталина
и многое другое...
поначалу я очень скептически относился к его роликам, со многими его трактовками
не согласен и сейчас,
но, факты - упрямая вещь! Кстати, дочь Трампа и его зять - члены хабада
aleksalt
 
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  #<1 ... 3909391039113912
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