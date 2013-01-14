Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
aleksalt написав: ведь на G7 Трамп заикнулся не только о Крыме, но и об Украине в целом, как "о самой коррумпированной стране"... и это он не зря ведь говорил - идет проверка: а как прореагируют партнеры?
всегда думал, что наличие коррупции, в принципе, внутреннее дело страны, а не повод для нападения.
особенно нападения другой, может, не менее коррумпированной страны.
т.е. встреча с х.лом еще даже не состоялась, а его Козырь уже делает такие заявления...
надежда тока на Мюллера - на то, что он сможет таки отправить эту с.ку в импичмент
ПС. У меня есть земляк Эдуард Давидович Ходос - еврей, принявший христианство. Очень рекомендую посмотреть его видео на ютубе, там их много...
Ходос на фактах раскрывает много вещей о том, что такое хабад, кто такой Яков Кедми, почему Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что евреи убили Сталина и многое другое... поначалу я очень скептически относился к его роликам, со многими его трактовками не согласен и сейчас, но, факты - упрямая вещь! Кстати, дочь Трампа и его зять - члены хабада