Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
aleksalt написав: ведь на G7 Трамп заикнулся не только о Крыме, но и об Украине в целом, как "о самой коррумпированной стране"... и это он не зря ведь говорил - идет проверка: а как прореагируют партнеры?
всегда думал, что наличие коррупции, в принципе, внутреннее дело страны, а не повод для нападения.
особенно нападения другой, может, не менее коррумпированной страны.
т.е. встреча с х.лом еще даже не состоялась, а его Козырь уже делает такие заявления...
надежда тока на Мюллера - на то, что он сможет таки отправить эту с.ку в импичмент
ПС. У меня есть земляк Эдуард Давидович Ходос - еврей, принявший христианство. Очень рекомендую посмотреть его видео на ютубе, там их много...
Ходос на фактах раскрывает много вещей о том, что такое хабад, кто такой Яков Кедми, почему Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что евреи убили Сталина и многое другое... поначалу я очень скептически относился к его роликам, со многими его трактовками не согласен и сейчас, но, факты - упрямая вещь! Кстати, дочь Трампа и его зять - члены хабада
10 АВГУСТА 2012 В 10:08 Франция заплатила цыганам по 300 евро и выслала в Румынию Французская полиция провела рейды в двух цыганских таборах в окрестностях города Лилль. Более 200 человек были высланы из страны. По сообщениям, они согласились добровольно вернуться в Румынию, после чего их посадили в самолет, направлявшийся в Бухарест
SHARE TWEET SHARE Рейд на цыганский табор устроили на рассвете. Мобильные дома грузили на тягачи и вывозили. Это уже третья подобная акция за неделю. В начале недели проводили рейды в Париже и Лионе, из палаточных лагерей цыган были выселены сотни не имевших документов граждан стран Восточной Европы.
Министр внутренних дел Франции Манюэль Вальс заявил, что полиция действовала в рамках закона и исходя из санитарно-гигиенических соображений.
Предыдущее правительство также выселяло цыган. За несколько лет заграницу отправили тысячи людей. Впрочем, большинство вернулись, ведь за выселение Франция каждому компенсирует по 300 евро.
Всего в стране проживает от 15 до 20 тысяч цыган. Ян Лафоли, президент организации по поддержке цыган заявил: "Франсуа Олланд в письме от 27 марта пообещал, что выселений не будет, пока не решат вопрос, куда деваться людям. Он не сдержал слова".
Два года назад, во времена президента Николя Саркози, подобные рейды вызывали потоки критики в адрес французских властей со стороны Евросоюза, католической церкви и правозащитников.
3. Попытка раздуть сегодня эту тему есть способ отвлечь внимание населения от насущных проблем, а так же, не желания заробитчан от власти, чем то заниматься.
"Хлеба нет, война на востоке - ловите зрелища"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.