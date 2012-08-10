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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3909391039113912
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:50

  mug написав:aleksalt
поздравляю, вы на правильном пути! :D Короче, "trump" переводится как "козырь"

не? не trump, а tramp!!! :D не козырь


trump vs tramp - это совершенно разные по значению слова,- козырь и бомж...
как и в русском: замените одну гласную в слове "бык" на "а", "у" или
"о", так и там.

Шутки шутками, а судьбу Украины похоже будут решать без Украины...

ведь на G7 Трамп заикнулся не только о Крыме, но и об Украине
в целом, как "о самой коррумпированной стране"...
и это он не зря ведь говорил - идет проверка:
а как прореагируют партнеры?
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:09

  aleksalt написав:
ведь на G7 Трамп заикнулся не только о Крыме, но и об Украине
в целом, как "о самой коррумпированной стране"...
и это он не зря ведь говорил - идет проверка:
а как прореагируют партнеры?

всегда думал, что наличие коррупции, в принципе, внутреннее дело страны, а не повод для нападения.

особенно нападения другой, может, не менее коррумпированной страны.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:25

Я отметил выше, что вопросы по Украине собираются решать без ее участия...

ну вот и новое подтверждение:

Трамп ответил «Посмотрим» на вопрос о российской принадлежности Крыма

http://www.rosbalt.ru/world/2018/06/30/1714114.html


т.е. встреча с х.лом еще даже не состоялась, а его Козырь уже делает
такие заявления...

надежда тока на Мюллера - на то, что он сможет таки отправить эту с.ку в импичмент

ПС. У меня есть земляк Эдуард Давидович Ходос - еврей, принявший христианство.
Очень рекомендую посмотреть его видео на ютубе, там их много...

Ходос на фактах раскрывает много вещей о том, что такое хабад, кто такой Яков Кедми,
почему Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что евреи убили Сталина
и многое другое...
поначалу я очень скептически относился к его роликам, со многими его трактовками
не согласен и сейчас,
но, факты - упрямая вещь! Кстати, дочь Трампа и его зять - члены хабада
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:42

  pesikot написав:
  sal написав:За прошедшее время подросли школьники, гоняющие ромов. с жертвами

ИЧСХ, сам автор этого поста будет гонят ромов с неменьшей энергией. Если ромы украдут у его бабушки деньги.

Вся эта "шелуха" надута из-вне.
1. Разогнали не ромов - а лагерь "ромов-заробитчан", Я думаю большинству известна их род деятельности.
2. Как ни странно, но это есть нормальный процесс: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ju-182967/
10 АВГУСТА 2012 В 10:08
Франция заплатила цыганам по 300 евро и выслала в Румынию
Французская полиция провела рейды в двух цыганских таборах в окрестностях города Лилль. Более 200 человек были высланы из страны. По сообщениям, они согласились добровольно вернуться в Румынию, после чего их посадили в самолет, направлявшийся в Бухарест

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Рейд на цыганский табор устроили на рассвете. Мобильные дома грузили на тягачи и вывозили. Это уже третья подобная акция за неделю. В начале недели проводили рейды в Париже и Лионе, из палаточных лагерей цыган были выселены сотни не имевших документов граждан стран Восточной Европы.

Министр внутренних дел Франции Манюэль Вальс заявил, что полиция действовала в рамках закона и исходя из санитарно-гигиенических соображений.

Предыдущее правительство также выселяло цыган. За несколько лет заграницу отправили тысячи людей. Впрочем, большинство вернулись, ведь за выселение Франция каждому компенсирует по 300 евро.

Всего в стране проживает от 15 до 20 тысяч цыган. Ян Лафоли, президент организации по поддержке цыган заявил: "Франсуа Олланд в письме от 27 марта пообещал, что выселений не будет, пока не решат вопрос, куда деваться людям. Он не сдержал слова".

Два года назад, во времена президента Николя Саркози, подобные рейды вызывали потоки критики в адрес французских властей со стороны Евросоюза, католической церкви и правозащитников.

3. Попытка раздуть сегодня эту тему есть способ отвлечь внимание населения от насущных проблем, а так же, не желания заробитчан от власти, чем то заниматься.

"Хлеба нет, война на востоке - ловите зрелища"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:00

aleksalt
Просто конспирология на марше. Вам аллюминиевая шапочка не давит ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:02

Kudrjavuy
Только одна проблема, тогда тоже во Франции давили на "нацiональне питання" и шкандаль был. Саркози не даст соврать.
Вам бы, всё же мозг иногда включать, а не только в него есть
pesikot
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  #<1 ... 3909391039113912
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