10 АВГУСТА 2012 В 10:08

Франция заплатила цыганам по 300 евро и выслала в Румынию

Французская полиция провела рейды в двух цыганских таборах в окрестностях города Лилль. Более 200 человек были высланы из страны. По сообщениям, они согласились добровольно вернуться в Румынию, после чего их посадили в самолет, направлявшийся в Бухарест



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Рейд на цыганский табор устроили на рассвете. Мобильные дома грузили на тягачи и вывозили. Это уже третья подобная акция за неделю. В начале недели проводили рейды в Париже и Лионе, из палаточных лагерей цыган были выселены сотни не имевших документов граждан стран Восточной Европы.



Министр внутренних дел Франции Манюэль Вальс заявил, что полиция действовала в рамках закона и исходя из санитарно-гигиенических соображений.



Предыдущее правительство также выселяло цыган. За несколько лет заграницу отправили тысячи людей. Впрочем, большинство вернулись, ведь за выселение Франция каждому компенсирует по 300 евро.



Всего в стране проживает от 15 до 20 тысяч цыган. Ян Лафоли, президент организации по поддержке цыган заявил: "Франсуа Олланд в письме от 27 марта пообещал, что выселений не будет, пока не решат вопрос, куда деваться людям. Он не сдержал слова".



Два года назад, во времена президента Николя Саркози, подобные рейды вызывали потоки критики в адрес французских властей со стороны Евросоюза, католической церкви и правозащитников.