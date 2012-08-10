Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
aleksalt написав: ведь на G7 Трамп заикнулся не только о Крыме, но и об Украине в целом, как "о самой коррумпированной стране"... и это он не зря ведь говорил - идет проверка: а как прореагируют партнеры?
всегда думал, что наличие коррупции, в принципе, внутреннее дело страны, а не повод для нападения.
особенно нападения другой, может, не менее коррумпированной страны.
т.е. встреча с х.лом еще даже не состоялась, а его Козырь уже делает такие заявления...
надежда тока на Мюллера - на то, что он сможет таки отправить эту с.ку в импичмент
ПС. У меня есть земляк Эдуард Давидович Ходос - еврей, принявший христианство. Очень рекомендую посмотреть его видео на ютубе, там их много...
Ходос на фактах раскрывает много вещей о том, что такое хабад, кто такой Яков Кедми, почему Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что евреи убили Сталина и многое другое... поначалу я очень скептически относился к его роликам, со многими его трактовками не согласен и сейчас, но, факты - упрямая вещь! Кстати, дочь Трампа и его зять - члены хабада
10 АВГУСТА 2012 В 10:08 Франция заплатила цыганам по 300 евро и выслала в Румынию Французская полиция провела рейды в двух цыганских таборах в окрестностях города Лилль. Более 200 человек были высланы из страны. По сообщениям, они согласились добровольно вернуться в Румынию, после чего их посадили в самолет, направлявшийся в Бухарест
SHARE TWEET SHARE Рейд на цыганский табор устроили на рассвете. Мобильные дома грузили на тягачи и вывозили. Это уже третья подобная акция за неделю. В начале недели проводили рейды в Париже и Лионе, из палаточных лагерей цыган были выселены сотни не имевших документов граждан стран Восточной Европы.
Министр внутренних дел Франции Манюэль Вальс заявил, что полиция действовала в рамках закона и исходя из санитарно-гигиенических соображений.
Предыдущее правительство также выселяло цыган. За несколько лет заграницу отправили тысячи людей. Впрочем, большинство вернулись, ведь за выселение Франция каждому компенсирует по 300 евро.
Всего в стране проживает от 15 до 20 тысяч цыган. Ян Лафоли, президент организации по поддержке цыган заявил: "Франсуа Олланд в письме от 27 марта пообещал, что выселений не будет, пока не решат вопрос, куда деваться людям. Он не сдержал слова".
Два года назад, во времена президента Николя Саркози, подобные рейды вызывали потоки критики в адрес французских властей со стороны Евросоюза, католической церкви и правозащитников.
3. Попытка раздуть сегодня эту тему есть способ отвлечь внимание населения от насущных проблем, а так же, не желания заробитчан от власти, чем то заниматься.
"Хлеба нет, война на востоке - ловите зрелища"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
aleksalt Вы понимаете, кто стоит за Трампом в США? Лично я - нет. Да, за него голосовали реднеки, которым он пообещал великую Америку, но не безответственный народ же в конечном счете назначает президента такой страны?
sequence написав:обвиняли ранее Яныка, мол, долгов набрался под евро-2012 на новые дороги, стадионы и аэропорты, нам расхлебывать. Сейчас в бюджете дыра, в том числе из-за ремонтов дорог. Так чем был хуже овощ? студентов на майдане гонял?
За прошедшее время подросли школьники, гоняющие ромов. с жертвами
Это плохо. Ромов должны гонять правоохранительные органы. Можно и с жертвами. Однако, там далеко не школьники, там даже есть пара будущих многообещающих политиков. И кроме того, весь этот процесс происходит далеко не без ведома правоохранителей.
плохо что они вмазываются в разгон геев и планокуров. это серьезный шаг в маргинальную нишу.
Більшість громадян наразі переконані, що «страусова» позиція відомства Авакова, котре воліло не помічати адміністративних та дрібних кримінальних правопорушень етнічних банд ромів, і спровокувала радикальні групи до силових дій проти незаконних поселень циган у великих містах України.
Схоже після львівської трагедії голова МВС з радниками прийняли ще більш «мудре рішення», взявши ромів під так звану «охорону поліції», котра полягає і в тому, що правоохоронці дивним чином заохочують кримінальні елементи цієї національності безкарно чинити збройні набіги проти беззахисних сусідів. Отже провокація для самосудів лише посилюється. Адже відомо, там де не працює сила закону, починає працювати закон сили.
З нетерпінням чекаємо реакції МВС стосовно даного інциденту, зокрема правдивості наведеної свідком інформації та, відповідно, адекватності дій представників поліції Закарпаття.
Спеціально для ПУ Лесь Лісовик
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 01 лип, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
galex написав:Сауды - явно проходной соперник даже для нынешней РФ. Египет в принципе тоже андердог, но могут обломаться уже здесь. С Уругваем ожидается просос. После чего, если таки сдюжат Египет, в 1/8 на Испанию, от которой наглотаются по полной (есть некоторый малый шанс что Португалия завтра обыграет Испанию, тогда у "европейских бразильцев" будет повод вспомнить не слишком давний опыт разгрома скрепных со счетом 7:1). Есть знакомые, которые рашу не любят, питуна считают сами знаете кем, но сборной РФ симпатизируют. действительно дело вкуса.
Люблю когда даже нет интриги, все проходит как в ремейке старого сериала. Все-таки прогноз действительно ценен тогда, когда дается ДО события, а не пост-фактум. Справедливости ради, РФ оказалась чуть сильней, чем я думал, но где-то сыграл и фарт. Травма Дзагоева вынудила выпустить "экс-реалиста" Черышева, который как по мне, был ключевой фигурой в первых двух матчах. Но с Уругваем это уже пошла взрослая Лига, здесь пора и честь знать. Еще один нюанс - у Испании возникла беспрецендентная проблема - в связи со вскрывшимися деталями договора тренера Лопетеги с Реалом, за день до начала чемпионата у сборной меняют тренера. Крайне авантюрное решение, пришедший Йерро должен был за день разобраться уже в качестве главного - кто это люди, почему в составе именно они, во что они играют и как строить игру на следующий матч. Вспомнилось как РФ, ведомая старым опытным умудренным Хиддинком, обыграла сборную Нидерландов, явного фаворита, но под руководством "молодого перспективного" Ван Бастена.
Однако, даже не смотря на это, разница в классе такова, что испанцы даже без тренера на автомате повозят сегодня россиян рылом по газону и уверенно пойдут дальше. Громить может и не будут, чисто из соображений поберечь силы и не гневить хозяев турнира с непредсказуемой адекватностью. (справедливости ради, нас бы испанцы сейчас вынесли тоже без вариантов. когда я смотрю как Павелко руководит ФФУ, я очень рад за Шеву в одной детали. Что он хотя бы тренирует сборную, а не родное Динамо. За сборную болею конечно, но Киев жальче).