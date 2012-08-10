Додано: Нед 01 лип, 2018 10:16

galex написав: Сауды - явно проходной соперник даже для нынешней РФ. Египет в принципе тоже андердог, но могут обломаться уже здесь. С Уругваем ожидается просос. После чего, если таки сдюжат Египет, в 1/8 на Испанию, от которой наглотаются по полной (есть некоторый малый шанс что Португалия завтра обыграет Испанию, тогда у "европейских бразильцев" будет повод вспомнить не слишком давний опыт разгрома скрепных со счетом 7:1).

Есть знакомые, которые рашу не любят, питуна считают сами знаете кем, но сборной РФ симпатизируют. действительно дело вкуса. Сауды - явно проходной соперник даже для нынешней РФ. Египет в принципе тоже андердог, но могут обломаться уже здесь. С Уругваем ожидается просос. После чего, если таки сдюжат Египет, в 1/8 на Испанию, от которой наглотаются по полной (есть некоторый малый шанс что Португалия завтра обыграет Испанию, тогда у "европейских бразильцев" будет повод вспомнить не слишком давний опыт разгрома скрепных со счетом 7:1).Есть знакомые, которые рашу не любят, питуна считают сами знаете кем, но сборной РФ симпатизируют. действительно дело вкуса.

Люблю когда даже нет интриги, все проходит как в ремейке старого сериала.Все-таки прогноз действительно ценен тогда, когда дается ДО события, а не пост-фактум.Справедливости ради, РФ оказалась чуть сильней, чем я думал, но где-то сыграл и фарт. Травма Дзагоева вынудила выпустить "экс-реалиста" Черышева, который как по мне, был ключевой фигурой в первых двух матчах. Но с Уругваем это уже пошла взрослая Лига, здесь пора и честь знать.Еще один нюанс - у Испании возникла беспрецендентная проблема - в связи со вскрывшимися деталями договора тренера Лопетеги с Реалом, за день до начала чемпионата у сборной меняют тренера. Крайне авантюрное решение, пришедший Йерро должен был за день разобраться уже в качестве главного - кто это люди, почему в составе именно они, во что они играют и как строить игру на следующий матч.Вспомнилось как РФ, ведомая старым опытным умудренным Хиддинком, обыграла сборную Нидерландов, явного фаворита, но под руководством "молодого перспективного" Ван Бастена.Однако, даже не смотря на это, разница в классе такова, что испанцы даже без тренера на автомате повозят сегодня россиян рылом по газону и уверенно пойдут дальше. Громить может и не будут, чисто из соображений поберечь силы и не гневить хозяев турнира с непредсказуемой адекватностью.(справедливости ради, нас бы испанцы сейчас вынесли тоже без вариантов. когда я смотрю как Павелко руководит ФФУ, я очень рад за Шеву в одной детали. Что он хотя бы тренирует сборную, а не родное Динамо. За сборную болею конечно, но Киев жальче).