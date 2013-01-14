Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
думаю это тоже сказалось )) барашек не пошел впрок )) хотя конечно благодаря С.Рамосу лидер египтян подошел к турниру не в оптимальной форме.
ну а вообще, простая иллюстрация. не смотрите сам гол, смотрите первые 2-3 секунды как за счет скорости отыгрывается нехилый гандикап в расстоянии, когда играешь с не самым топовым соперником. https://www.youtube.com/watch?v=k3S3wTtRBXA
а теперь уже при игре с взрослыми дядями вингер середняка Чемпионата Италии Лаксальт точно так же, как стоячего, обходит Смольникова и провоцирует на подкат, закономерно удостоенный удалением. https://www.youtube.com/watch?v=MDQdLPgoeUI (с 5:11)