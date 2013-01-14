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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3910391139123913
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:23

galex

Кадыров нейтрализовал сборную Египта. Пьянки, гулянки, танцы, https://www.youtube.com/watch?v=DOd9JAd-AEc , зарезанные баранчики, присвоение званий Саллаху, у Саллаха наверное снесло крышу от этого.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:46

  freeze написав:galex

Кадыров нейтрализовал сборную Египта. Пьянки, гулянки, танцы, https://www.youtube.com/watch?v=DOd9JAd-AEc , зарезанные баранчики, присвоение званий Саллаху, у Саллаха наверное снесло крышу от этого.


думаю это тоже сказалось )) барашек не пошел впрок ))
хотя конечно благодаря С.Рамосу лидер египтян подошел к турниру не в оптимальной форме.

ну а вообще, простая иллюстрация. не смотрите сам гол, смотрите первые 2-3 секунды как за счет скорости отыгрывается нехилый гандикап в расстоянии, когда играешь с не самым топовым соперником.
https://www.youtube.com/watch?v=k3S3wTtRBXA

а теперь уже при игре с взрослыми дядями вингер середняка Чемпионата Италии Лаксальт точно так же, как стоячего, обходит Смольникова и провоцирует на подкат, закономерно удостоенный удалением.
https://www.youtube.com/watch?v=MDQdLPgoeUI (с 5:11)
galex
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:03

  galex написав:Все-таки прогноз действительно ценен тогда, когда дается ДО события, а не пост-фактум.

ценен он кратно, если следуя ему сделана ставка. :)

сюрпризы на этом чм уже есть. там, где, казалось бы всё ясно и можно не волноваться.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:43

  Starikan написав:aleksalt
Вы понимаете, кто стоит за Трампом в США? Лично я - нет. Да, за него голосовали реднеки, которым он пообещал великую Америку, но не безответственный народ же в конечном счете назначает президента такой страны?


У них архаичная избирательная система - Трампа выбрали выборщики...
а за Хилари проголосовало на 3млн больше избирателей...
тем не менее, президент - он, а не она...

2 американских аналитика (за год до того как) предсказали его победу и...
его же НЕПОЛНЫЙ президентский срок - дай Бог, чтоб их предсказания сбылись 8)
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:37

aleksalt
Зато какая система в России - Путин всегда
Куда уж там системе выборов в США
pesikot
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