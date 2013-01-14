Кадыров нейтрализовал сборную Египта. Пьянки, гулянки, танцы,
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:23
galex
Кадыров нейтрализовал сборную Египта. Пьянки, гулянки, танцы,
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:46
думаю это тоже сказалось )) барашек не пошел впрок ))
хотя конечно благодаря С.Рамосу лидер египтян подошел к турниру не в оптимальной форме.
ну а вообще, простая иллюстрация. не смотрите сам гол, смотрите первые 2-3 секунды как за счет скорости отыгрывается нехилый гандикап в расстоянии, когда играешь с не самым топовым соперником.
а теперь уже при игре с взрослыми дядями вингер середняка Чемпионата Италии Лаксальт точно так же, как стоячего, обходит Смольникова и провоцирует на подкат, закономерно удостоенный удалением.
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:03
Додано: Нед 01 лип, 2018 17:43
У них архаичная избирательная система - Трампа выбрали выборщики...
а за Хилари проголосовало на 3млн больше избирателей...
тем не менее, президент - он, а не она...
2 американских аналитика (за год до того как) предсказали его победу и...
его же НЕПОЛНЫЙ президентский срок - дай Бог, чтоб их предсказания сбылись
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:37
aleksalt
Зато какая система в России - Путин всегда
Куда уж там системе выборов в США
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