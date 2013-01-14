Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
думаю это тоже сказалось )) барашек не пошел впрок )) хотя конечно благодаря С.Рамосу лидер египтян подошел к турниру не в оптимальной форме.
ну а вообще, простая иллюстрация. не смотрите сам гол, смотрите первые 2-3 секунды как за счет скорости отыгрывается нехилый гандикап в расстоянии, когда играешь с не самым топовым соперником. https://www.youtube.com/watch?v=k3S3wTtRBXA
а теперь уже при игре с взрослыми дядями вингер середняка Чемпионата Италии Лаксальт точно так же, как стоячего, обходит Смольникова и провоцирует на подкат, закономерно удостоенный удалением. https://www.youtube.com/watch?v=MDQdLPgoeUI (с 5:11)
Starikan написав:aleksalt Вы понимаете, кто стоит за Трампом в США? Лично я - нет. Да, за него голосовали реднеки, которым он пообещал великую Америку, но не безответственный народ же в конечном счете назначает президента такой страны?
У них архаичная избирательная система - Трампа выбрали выборщики... а за Хилари проголосовало на 3млн больше избирателей... тем не менее, президент - он, а не она...
2 американских аналитика (за год до того как) предсказали его победу и... его же НЕПОЛНЫЙ президентский срок - дай Бог, чтоб их предсказания сбылись
Я ежедневно укрепляюсь во мнении, что многие сотрудников СБУ, фискальной службы, пограничников, полиции – сюда едут на заработки и за УБД.
Взятки. Схемы. Дележки между службами. 30/30/40. Стыдно до ужаса.
Коробит, когда слышу от человека, который стоит на КПВВ в 15 км от линии разграничения, с ухмылкой – мол, "Война? Какая война? Где?.."
Бойцы на дембель уходят без корочек УБД, бойцы ДУК ПС их вообще не получат. А ему, и близко ни в каких боевых действиях участия не принимавшему, положен статус УБД. За что?
И да, я очень ратовала за предоставление статуса УБД "фантомовцам". Наравне с СБУ и полицией. Когда в сентябре прошлого года расстреляли мобильную группу и погибли Эндрю и фантомовец Дима "Байкер", семье Димы не были положены никакие выплаты и льготы.
Но, ради справедливости – не стоит сотрудников контрольных служб равнять с боевыми подразделениями, которые реально принимают участие в боевых действиях. Как не стоит давать УБД командированным на пару дней тыловикам, инспекторам и прочим туристам-проверяющим.
Это сильно демотивирует реальных бойцов.
– Контрабанда – это вопрос спроса и предложения. Может, есть смысл подходить к этому как к бизнес-процессу, а не как к уголовному правонарушению? Когда они у нас оставляют деньги, разве это плохо?
– С одной стороны, да, неплохо. Только не государству – а тем, кто этот товар туда продал. Но у нас третий год войны.
Мы не должны вести бизнес с этими территориями – так мы помогаем "молодым республикам" изображать "государственность".
Должна быть совершенно четкая и понятная позиция государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.