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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3910391139123913
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:23

galex

Кадыров нейтрализовал сборную Египта. Пьянки, гулянки, танцы, https://www.youtube.com/watch?v=DOd9JAd-AEc , зарезанные баранчики, присвоение званий Саллаху, у Саллаха наверное снесло крышу от этого.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:46

  freeze написав:galex

Кадыров нейтрализовал сборную Египта. Пьянки, гулянки, танцы, https://www.youtube.com/watch?v=DOd9JAd-AEc , зарезанные баранчики, присвоение званий Саллаху, у Саллаха наверное снесло крышу от этого.


думаю это тоже сказалось )) барашек не пошел впрок ))
хотя конечно благодаря С.Рамосу лидер египтян подошел к турниру не в оптимальной форме.

ну а вообще, простая иллюстрация. не смотрите сам гол, смотрите первые 2-3 секунды как за счет скорости отыгрывается нехилый гандикап в расстоянии, когда играешь с не самым топовым соперником.
https://www.youtube.com/watch?v=k3S3wTtRBXA

а теперь уже при игре с взрослыми дядями вингер середняка Чемпионата Италии Лаксальт точно так же, как стоячего, обходит Смольникова и провоцирует на подкат, закономерно удостоенный удалением.
https://www.youtube.com/watch?v=MDQdLPgoeUI (с 5:11)
galex
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:03

  galex написав:Все-таки прогноз действительно ценен тогда, когда дается ДО события, а не пост-фактум.

ценен он кратно, если следуя ему сделана ставка. :)

сюрпризы на этом чм уже есть. там, где, казалось бы всё ясно и можно не волноваться.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:43

  Starikan написав:aleksalt
Вы понимаете, кто стоит за Трампом в США? Лично я - нет. Да, за него голосовали реднеки, которым он пообещал великую Америку, но не безответственный народ же в конечном счете назначает президента такой страны?


У них архаичная избирательная система - Трампа выбрали выборщики...
а за Хилари проголосовало на 3млн больше избирателей...
тем не менее, президент - он, а не она...

2 американских аналитика (за год до того как) предсказали его победу и...
его же НЕПОЛНЫЙ президентский срок - дай Бог, чтоб их предсказания сбылись 8)
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:37

aleksalt
Зато какая система в России - Путин всегда
Куда уж там системе выборов в США
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:08

Интересно, подача с чужих рук годами спустя?
https://www.pravda.com.ua/articles/2016/06/29/7112770/
Контрабанда – это совсем не маленький бизнес, и совсем не бизнес местного обездоленного безработного населения – оно лишь задействовано в нем, как винтики.

Я ежедневно укрепляюсь во мнении, что многие сотрудников СБУ, фискальной службы, пограничников, полиции – сюда едут на заработки и за УБД.

Взятки. Схемы. Дележки между службами. 30/30/40. Стыдно до ужаса.

Коробит, когда слышу от человека, который стоит на КПВВ в 15 км от линии разграничения, с ухмылкой – мол, "Война? Какая война? Где?.."

Бойцы на дембель уходят без корочек УБД, бойцы ДУК ПС их вообще не получат. А ему, и близко ни в каких боевых действиях участия не принимавшему, положен статус УБД. За что?

И да, я очень ратовала за предоставление статуса УБД "фантомовцам". Наравне с СБУ и полицией. Когда в сентябре прошлого года расстреляли мобильную группу и погибли Эндрю и фантомовец Дима "Байкер", семье Димы не были положены никакие выплаты и льготы.

Но, ради справедливости – не стоит сотрудников контрольных служб равнять с боевыми подразделениями, которые реально принимают участие в боевых действиях. Как не стоит давать УБД командированным на пару дней тыловикам, инспекторам и прочим туристам-проверяющим.

Это сильно демотивирует реальных бойцов.

– Контрабанда – это вопрос спроса и предложения. Может, есть смысл подходить к этому как к бизнес-процессу, а не как к уголовному правонарушению? Когда они у нас оставляют деньги, разве это плохо?

– С одной стороны, да, неплохо. Только не государству – а тем, кто этот товар туда продал. Но у нас третий год войны.

Мы не должны вести бизнес с этими территориями – так мы помогаем "молодым республикам" изображать "государственность".

Должна быть совершенно четкая и понятная позиция государства.

Или:
Дальше заглавия можно не читать:
http://donbass.ua/news/region/2018/07/0 ... ronam.html
Всегда существует две стороны одной медали, но зарабатывать на Войне, а тем более, когда 20% страны оккупировано - для нормального это уже вопрос: "А кому это выгодно?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:35

  pesikot написав:aleksalt
Зато какая система в России - Путин всегда
Куда уж там системе выборов в США

главное что всё в рамках национального законодательства, а не как в Украине...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 05:43

Доброе утро! aleksalt, не смотря на раннее утро решил Вам ответить. Не смог удержаться: уж очень соблазнительно. Хорошо показать что есть другая точка зрения на упомянутое вами явление и неординарного человека и уж особенно-на его деятельность как президента США. Конечно, я не считаю себя экспертом по данной теме, но имею свою точку зрения.
1.Вы так написали, что лично у меня сложилось впечатление, что Вы считаете что реднеки-это что-то плохое. :? Я так не думаю.:wink: Отнюдь! В виду нехватки моего времени, я не буду писать почему я такого мнения. Просто, я-человек, придерживающийся совершенно иного взгляда чем Вы и я существую:"Cogito, ergo sum" (R. Dekart).
2. Иногда, даже маститые аналитики так или иначе ошибаются. Дональд Трамп-это президент США, не Украины и ,по-моему мнению, если исходить из этого-он прав. Пример: в штатах в начале этого года, благодаря политике Трампа, был зафиксирован самый низкий за 18 лет уровень безработицы, что стало причиной для роста фондового индекса: https://news.finance.ua/ru/news/-/427600/nasdaq-dostig-rekorda-na-dannyh-o-padenii-bezrabotitsy-do-minimuma-za-18-let и еще https://ru.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300. Новые рабочие места-это очень хорошо. Для Америки. Америка и американцы сами всегда будут решать что и кто им лучше и почему и для чего. 8)
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