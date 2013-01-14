Контрабанда – это совсем не маленький бизнес, и совсем не бизнес местного обездоленного безработного населения – оно лишь задействовано в нем, как винтики.Я ежедневно укрепляюсь во мнении, что многие сотрудников СБУ, фискальной службы, пограничников, полиции – сюда едут на заработки и за УБД.Взятки. Схемы. Дележки между службами. 30/30/40. Стыдно до ужаса.Коробит, когда слышу от человека, который стоит на КПВВ в 15 км от линии разграничения, с ухмылкой – мол, "Война? Какая война? Где?.."Бойцы на дембель уходят без корочек УБД, бойцы ДУК ПС их вообще не получат. А ему, и близко ни в каких боевых действиях участия не принимавшему, положен статус УБД. За что?И да, я очень ратовала за предоставление статуса УБД "фантомовцам". Наравне с СБУ и полицией. Когда в сентябре прошлого года расстреляли мобильную группу и погибли Эндрю и фантомовец Дима "Байкер", семье Димы не были положены никакие выплаты и льготы.Но, ради справедливости – не стоит сотрудников контрольных служб равнять с боевыми подразделениями, которые реально принимают участие в боевых действиях. Как не стоит давать УБД командированным на пару дней тыловикам, инспекторам и прочим туристам-проверяющим.Это сильно демотивирует реальных бойцов.– Контрабанда – это вопрос спроса и предложения. Может, есть смысл подходить к этому как к бизнес-процессу, а не как к уголовному правонарушению? Когда они у нас оставляют деньги, разве это плохо?– С одной стороны, да, неплохо. Только не государству – а тем, кто этот товар туда продал. Но у нас третий год войны.Мы не должны вести бизнес с этими территориями – так мы помогаем "молодым республикам" изображать "государственность".Должна быть совершенно четкая и понятная позиция государства.