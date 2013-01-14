— блогер03.07.2018 alesya Донбас«13 поранених привезли в Одесу, в військовий госпіталь. За кілька днів до цього ми втратили більше десятка наших військових. Дивлюсь новини, де втомлені бійці розповідають, що снайпери працюють за 100 метрів від позицій», — пише блогер Зоя Казанжи на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук», передають Патріоти України, та продовжує:«А у нас півкраїни скаче, а півкраїни плаче. Читаю одеські пабліки. Одеса сумує по «долару по 8», розповідає про Порошенка, «которий не хочєт заканчівать войну», погрожує тим, хто смів сказати про жалюгідний зовнішній вигляд міста, високі ціни і поганющий сервіс…І у мене стовідосткове дежа вю. 2005-2007 роки. Риги дуже хотіли домовитися, щоб не втратити свій бізнес. А натомість ми їм вручили країну. Зараз відбувається дуже схоже.Охорона для чорноротої і брехливої Лєни Бондаренко. Голосіння НСЖУ про «переслідування» «Страни.ua» і про «право на свободу слова» Інтера. Тексти сепаратиста і по сумісництву «журналіста» Ткачова в одеському Таймері про «правітельствениє войска» і «Мятєжний Донбас».Зняття санкції з усіх бандитів часів Януковича, тому що тим, хто має займатися доказовою базою не хочеться цим займатися системно, не мають змоги, існують домовленості і так далі.Ті, що втікали в 2014 році – не крупняк, а так, дрібні сошки, – по-тихому повернулися. І знову почали рулити там, де і рулили.В Одесі невпинно говорять про те, що бєглий сепаратист Марков і досі контролює більшу частину сміттєвого бізнесу. В місті, де мер Труханов типу «забезпечує Україну». Якщо це так, то мер Труханов – геніальний. І Марков задоволений, і Порошенко спокійний.На президентських виборах я хочу голосувати за того, хто назве речі своїми іменами. Хто скаже, що Страна юей – це вороги. І Інтер – вороги. І Росія – ворог. І ми маємо війну, яка навряд чи закінчиться завтра. І Труханов і Кернес не «забезпечують українськість і наступні вибори», а грабують і знищують міста. Маючи високі рейтинги там, де люди живуть з відключеним мозком.Буду голосувати за того, хто не проявлятиме милосердя до топ-корупціонерів, а буде спроможним забезпечити невтручання в розслідування і незалежність судової влади. За того, хто перестане маніакально красти і збагачуватися.Пишу, і сама думаю: хто це? хто? хто? Чи об’єднаються притомні і чесні? Чи зможуть переступити через власне его і хворобливу амбіційність? Чи знову, як в 2010 році, покладуть на блюдо країну і нас всіх П’ятій колоні?Ми втрачаємо час. Катастрофічно. Однією рукою змінюючи країну, а іншою штовхаючи її в безодню.Я хочу визначеності і розуміння, яку країну ми будуємо? Що саме ми будуємо? Куди ми рухаємося? Які у нас пріоритети? Які цінності?Я хочу, щоб ті, хто знищував і грабував нашу країну роками, ніколи більше не мав змоги займатися державним будівництвом. Не очолював би суди. Державні підприємства. Не володів би обленерго. Ніколи не став би хоч кимось тут, у нас.І я поки що не маю навіть 1 відсотка відповідей на всі свої прості питання. А ви маєте?».