Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://onlineua.club/alesya/vtomleni-b ... bloger.htm «Втомлені бійці розповідають, що снайпери працюють за 100 метрів від наших позицій, а у нас півкраїни скаче, а півкраїни плаче», — блогер 03.07.2018 alesya Донбас «13 поранених привезли в Одесу, в військовий госпіталь. За кілька днів до цього ми втратили більше десятка наших військових. Дивлюсь новини, де втомлені бійці розповідають, що снайпери працюють за 100 метрів від позицій», — пише блогер Зоя Казанжи на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук», передають Патріоти України, та продовжує:
«А у нас півкраїни скаче, а півкраїни плаче. Читаю одеські пабліки. Одеса сумує по «долару по 8», розповідає про Порошенка, «которий не хочєт заканчівать войну», погрожує тим, хто смів сказати про жалюгідний зовнішній вигляд міста, високі ціни і поганющий сервіс…
І у мене стовідосткове дежа вю. 2005-2007 роки. Риги дуже хотіли домовитися, щоб не втратити свій бізнес. А натомість ми їм вручили країну. Зараз відбувається дуже схоже.
Охорона для чорноротої і брехливої Лєни Бондаренко. Голосіння НСЖУ про «переслідування» «Страни.ua» і про «право на свободу слова» Інтера. Тексти сепаратиста і по сумісництву «журналіста» Ткачова в одеському Таймері про «правітельствениє войска» і «Мятєжний Донбас».
Зняття санкції з усіх бандитів часів Януковича, тому що тим, хто має займатися доказовою базою не хочеться цим займатися системно, не мають змоги, існують домовленості і так далі.
Ті, що втікали в 2014 році – не крупняк, а так, дрібні сошки, – по-тихому повернулися. І знову почали рулити там, де і рулили.
В Одесі невпинно говорять про те, що бєглий сепаратист Марков і досі контролює більшу частину сміттєвого бізнесу. В місті, де мер Труханов типу «забезпечує Україну». Якщо це так, то мер Труханов – геніальний. І Марков задоволений, і Порошенко спокійний.
На президентських виборах я хочу голосувати за того, хто назве речі своїми іменами. Хто скаже, що Страна юей – це вороги. І Інтер – вороги. І Росія – ворог. І ми маємо війну, яка навряд чи закінчиться завтра. І Труханов і Кернес не «забезпечують українськість і наступні вибори», а грабують і знищують міста. Маючи високі рейтинги там, де люди живуть з відключеним мозком.
Буду голосувати за того, хто не проявлятиме милосердя до топ-корупціонерів, а буде спроможним забезпечити невтручання в розслідування і незалежність судової влади. За того, хто перестане маніакально красти і збагачуватися.
Пишу, і сама думаю: хто це? хто? хто? Чи об’єднаються притомні і чесні? Чи зможуть переступити через власне его і хворобливу амбіційність? Чи знову, як в 2010 році, покладуть на блюдо країну і нас всіх П’ятій колоні?
Ми втрачаємо час. Катастрофічно. Однією рукою змінюючи країну, а іншою штовхаючи її в безодню.
Я хочу визначеності і розуміння, яку країну ми будуємо? Що саме ми будуємо? Куди ми рухаємося? Які у нас пріоритети? Які цінності?
Я хочу, щоб ті, хто знищував і грабував нашу країну роками, ніколи більше не мав змоги займатися державним будівництвом. Не очолював би суди. Державні підприємства. Не володів би обленерго. Ніколи не став би хоч кимось тут, у нас.
І я поки що не маю навіть 1 відсотка відповідей на всі свої прості питання. А ви маєте?».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://censor.net.ua/news/3074614/shah ... t_volynets Шахтеры не могут заплатить за коммунальные услуги из-за задержки зарплат, - Волынец Шахтеры не могут заплатить за коммунальные услуги из-за задержки зарплат. Об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Зарплата не выплачена за три месяца, за апрель, май и июнь. Журналисты общались с шахтерами, увидели их условия работы. Несложно понять, что в условиях безденежья шахтеры не могут заплатить за коммунальные платежи. В Донецкой области жены шахтеров спрашивают у местных органов власти, у центральных органов власти, у директоров шахт, когда будет выплачена зарплата. Жены берут детей, приходят на шахту и останавливают работу шахт. Если некоторые шахтеры пытаются пройти к шахтному стволу, тогда они перекрывают ствол. Потому что если не получил зарплату – то не рассчитаешься за коммунальные платежи, приходит бригада и отрезает тебе свет, как в частном секторе, так и в квартире. Выплатили небольшую компенсацию после акции протеста – 300 гривен, а для того, чтобы подключить свет, нужно 700 гривен. Что за издевательство над людьми?" - сказал он.
По словам Волынца, он обсуждал вопрос зарплат с министром энергетики Насаликом, но результата все еще нет.
"Мы обратились к органам власти, чтобы скорректировать бюджет на 2018 год и предусмотреть деньги на модернизацию угольных шахт, что могло бы позволить купить оборудование и выделить средства на зарплату. Были обещания. Мы встречались с министром энергетики Насаликом где-то 2 недели назад, и он твердо сказал, что договорился с президентом, что закон будет проголосован в четверг, две недели назад. Но его не рассмотрели даже на бюджетном комитете. Я сегодня был у министра, он уже не так оптимистично на 90% уверен, что на этой неделе в четверг будет проголосован закон, он озвучил еще 4 варианта решения вопросов", - добавил он.
Кто не выехал на работы в Польшу на грани физического вымирания. С самолётом до Варшавы из Запорожья это конечно прилично, но "на клубнике" столько сложно заработать. Это уже для тех шахтёров, кто выехал на зароботки по специальности ранее, и уже пустил в Польше "заробитчанские корни". - Недовольных нет.
http://expres.ua/news/2018/07/03/300261 ... t-shahtari У Волинській області страйкують шахтарі 03.07.2018 19:50 39 шахтарів станом на 17:00 3 липня близько доби відмовляються піднятися з шахти №10 "Нововолинська" у Волинській області, вимагаючи погашення заборгованості з зарплати. Про це журналістам повідомив голова Незалежної профспілки гірників шахти Василь Прадід, передають Українські Новини. За його словами, шахтарі просять погасити заборгованість з зарплати за квітень - червень. Прадід не уточнив суму заборгованості. Шахтарі заявляють, що будуть під землею до погашення заборгованості з зарплати. Також вони просять Кабінет Міністрів виділити 100 млн гривень на добудову та реконструкцію шахти. Раніше близько 50 шахтарів в 11:00 заблокували міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" біля села Воля Висоцька (Жовківський район, Львівська область) з вимогою погасити заборгованість з заробітної плати. За словами гірників, їм не повністю виплачена зарплата за травень сума заборгованості становить 48 млн гривень. За даними Львівської обладміністрації, шахтарям за травень виплачено 64% зарплати. Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/07/03/300261 ... t-shahtari
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://onlineua.club/alesya/zasluzhiv- ... enyuka.htm Заслужив кулю в люб: українці бурхливо відреагували на цинічні плани Яценюка 03.07.2018 Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк кілька днів тому запропонував кардинально змінити Конституцію України.Свої пропозиції, які переважно стосуються розподілу повноважень між урядом і Президентом, він виклав на сторінці в Facebook. Українці одразу відреагували на дану заяву.
Ця пропозиція – це жахливий цинізм та відверте нахабство. Так висловився про наміри Яценюка юрист Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, присвятивши гнівний пост тому, хто пропонує переписати основний закон, а сам живе у розкішному будинку на березі океану.
«Це той самий Яценюк який живе в шикарному будинку на березі Океану. Той самий Яценюк у якого Багатомільярдні офшорні рахунки і нерухомості по всьому Світу. Той самий Яценюк який вивів з України 30 МІЛЬЯРДІВ Доларів. А це половина річного бюджету Держави. Афери з держзакупівлями, Газові схеми, Знаменитий проект Стіна. «Подвиги» Арсенія Петровича можна перераховувати Дуже довго.
І після всього Цього, він пропонує переписати основний закон України. Такого жахливого Цинізму і відвертої Нахабства я дуже давно не бачив. Арсеній Петрович мабуть Остаточно вирішив йти на Вибори. Адже Гроші мають властивість швидко Скінчаться. А зміни в Конституції які пропонує Яценюк, відкривають просто Безмежні можливості для «Заробітку». Чим і хоче скористатися Арсеній Петрович. Я просто не можу Зрозуміти на що він розраховує. Невже він думає, що у Українського Народу така коротка Пам’ять. Немає Сеня. Цього разу у тебе Точно Нічого не вийде. Ми всі прекрасно пам’ятаємо…» , — пише Шнайдер.
Українці бурхливо відреагували на заяву Яценюка
И только оккупация спонсированная его собратьями не позволяет Украине стать цивилизованным государством. Своры нечисти продолжают "приватизацию Украины"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Народный трибунал ЛНР То есть, с одной стороны они граждане Украины - в части получения пенсий и вынесение "приговоров" "трибуналов" А с другой стороны - независимое государство, которое проголосовало за присоединение к России Ну и "союзное" государство ДНР
pesikot написав:Kudrjavuy вы так "дерзко" ответили Волгарю, что тут же на испуге набросали побольше зрады, чтобы ваши российские кураторы вас не сняли с зарплаты.
Вероятно это Вы ещё не пришли к равновесию с пониманием процессов в Украине. Те же "слуги народные" горячо в губы лобызают друг дружку со своими россиянскими собратьями и ... соседями по "Родовым имениям" на Западе. Коим образом: происходящие процессы с оккупацией являются всего лишь погремушкой и способом отвлечения населения от их системного грабежа и ликвидации Украины, как Правового Государства. Но, за этот период десятки тысяч жизней, города, экономика, финансы, ... И... враг продолжает свои чёрные дела фактически по всей Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.