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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3912391339143915
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 23:05

Зачем Путин присвоил некоторым воинским частям названия украинских городов?

https://www.youtube.com/watch?v=SEHN5GIUy0o

ПС. Полковник-отставник ВС РФ очень доходчиво объяснил, что Песков -
м.дак 8)
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:48

Хорошо отображено состояние отечественной горной промышленности:
https://www.minprom.ua/news/245532.html
В Украине к концу лета завершатся два процесса, которые пока что являются причинами стагнации отечественной атомно-ресурсной промышленности. Прежде всего, стоит упомянуть об окончании срока, на который частным компаниям передали в пользование 4 неработающих урановых месторождений в Николаевской и Днепропетровской областях. Привлечь инвестиции на них так и не смогли. А за потерянное время, которое можно было использовать на развитие, вряд ли кто-то будет платить.

Второй процесс — это окончание срока очередного контракта на покупку урана компанией НАЭК «Энергоатом» у концерна «Ядерное Топливо Украины» (ЯТУ). К слову, трансферт между этими двумя предприятиями Минтопэнерго настолько сложен, что сам собой отлично иллюстрирует системную стагнацию украинской добычи урана.

Например, при средних мировых ценах $44-48/кг, компания покупает урановый концентрат у концерна по завышенной цене до $125/кг. При этом сам концерн закупал его у одной из шахт за $40/кг.

Минэкономразвития в 2017-18 годах исправно делало вид, что хочет решить подобные казусы внутриведомственного трансферта в Минтопэнерго. Для этого, ведомство Кубива пыталось вывести «Энергоатом» из подчинения Минтопэнерго и передать управление напрямую Кабмину.

:roll:
"За то, быдлу начухали вуха, що це вуглярі їх обїдають, що скот і дійсно захрюкав."

Разделяй и властвуй - политика любой власти.

А то, что всю Украину, сегодня, превращают в углекопов методом работы НКРЕКУ и чьего-то "успешного Волкова" Вам вероятно невдомёк?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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