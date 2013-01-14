RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3912391339143915
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:48

  Starikan написав:
  pesikot написав:Kudrjavuy
вы так "дерзко" ответили Волгарю, что тут же на испуге набросали побольше зрады, чтобы ваши российские кураторы вас не сняли с зарплаты.

Этот углекоп-маньяк постоянно цитирует какие-то левые сайты.
Странно, что он не упомянул о том, как Яценюк воевал в Чечне :mrgreen:


Хорошо отображено состояние отечественной горной промышленности:
https://www.minprom.ua/news/245532.html
В Украине к концу лета завершатся два процесса, которые пока что являются причинами стагнации отечественной атомно-ресурсной промышленности. Прежде всего, стоит упомянуть об окончании срока, на который частным компаниям передали в пользование 4 неработающих урановых месторождений в Николаевской и Днепропетровской областях. Привлечь инвестиции на них так и не смогли. А за потерянное время, которое можно было использовать на развитие, вряд ли кто-то будет платить.

Второй процесс — это окончание срока очередного контракта на покупку урана компанией НАЭК «Энергоатом» у концерна «Ядерное Топливо Украины» (ЯТУ). К слову, трансферт между этими двумя предприятиями Минтопэнерго настолько сложен, что сам собой отлично иллюстрирует системную стагнацию украинской добычи урана.

Например, при средних мировых ценах $44-48/кг, компания покупает урановый концентрат у концерна по завышенной цене до $125/кг. При этом сам концерн закупал его у одной из шахт за $40/кг.

Минэкономразвития в 2017-18 годах исправно делало вид, что хочет решить подобные казусы внутриведомственного трансферта в Минтопэнерго. Для этого, ведомство Кубива пыталось вывести «Энергоатом» из подчинения Минтопэнерго и передать управление напрямую Кабмину.

:roll:
"За то, быдлу начухали вуха, що це вуглярі їх обїдають, що скот і дійсно захрюкав."

Разделяй и властвуй - политика любой власти.

А то, что всю Украину, сегодня, превращают в углекопов методом работы НКРЕКУ и чьего-то "успешного Волкова" Вам вероятно невдомёк?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5598
З нами з: 20.09.12
Подякував: 577 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:46

  Kudrjavuy написав:Мне интересно, сколько нужно было к этому идти?
https://onlineua.club/alesya/zasluzhiv- ... enyuka.htm
Заслужив кулю в люб: українці бурхливо відреагували на цинічні плани Яценюка
03.07.2018
Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк кілька днів тому запропонував кардинально змінити Конституцію України.Свої пропозиції, які переважно стосуються розподілу повноважень між урядом і Президентом, він виклав на сторінці в Facebook. Українці одразу відреагували на дану заяву.

Ця пропозиція – це жахливий цинізм та відверте нахабство. Так висловився про наміри Яценюка юрист Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, присвятивши гнівний пост тому, хто пропонує переписати основний закон, а сам живе у розкішному будинку на березі океану.


«Це той самий Яценюк який живе в шикарному будинку на березі Океану. Той самий Яценюк у якого Багатомільярдні офшорні рахунки і нерухомості по всьому Світу. Той самий Яценюк який вивів з України 30 МІЛЬЯРДІВ Доларів. А це половина річного бюджету Держави. Афери з держзакупівлями, Газові схеми, Знаменитий проект Стіна. «Подвиги» Арсенія Петровича можна перераховувати Дуже довго.

І після всього Цього, він пропонує переписати основний закон України. Такого жахливого Цинізму і відвертої Нахабства я дуже давно не бачив. Арсеній Петрович мабуть Остаточно вирішив йти на Вибори. Адже Гроші мають властивість швидко Скінчаться. А зміни в Конституції які пропонує Яценюк, відкривають просто Безмежні можливості для «Заробітку». Чим і хоче скористатися Арсеній Петрович. Я просто не можу Зрозуміти на що він розраховує. Невже він думає, що у Українського Народу така коротка Пам’ять. Немає Сеня. Цього разу у тебе Точно Нічого не вийде. Ми всі прекрасно пам’ятаємо…» , — пише Шнайдер.

Українці бурхливо відреагували на заяву Яценюка

И только оккупация спонсированная его собратьями не позволяет Украине стать цивилизованным государством. Своры нечисти продолжают "приватизацию Украины"

Куча бурлений говн и ни слова конкретики, что ж коварный Яценюк решил поменять и против конкретно чего они против. Вы перед тем как постить такую бредятину хоть 10 секунд уделяете на прочтение?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21187
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4701 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 01:58

Faceless
Рекомендовал бы прочитать полностью - о чём идёт речь.
Я никогда не вбрасывал подобную "мелочь":

https://zik.ua/tv/video/162843
А ведь сегодня вновь "стучали касками".....
- бред какой то - и где мы живём?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5598
З нами з: 20.09.12
Подякував: 577 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 02:07

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Мне интересно, сколько нужно было к этому идти?
https://onlineua.club/alesya/zasluzhiv- ... enyuka.htm
Заслужив кулю в люб: українці бурхливо відреагували на цинічні плани Яценюка
03.07.2018
Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк кілька днів тому запропонував кардинально змінити Конституцію України.Свої пропозиції, які переважно стосуються розподілу повноважень між урядом і Президентом, він виклав на сторінці в Facebook. Українці одразу відреагували на дану заяву.

Ця пропозиція – це жахливий цинізм та відверте нахабство. Так висловився про наміри Яценюка юрист Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, присвятивши гнівний пост тому, хто пропонує переписати основний закон, а сам живе у розкішному будинку на березі океану.


«Це той самий Яценюк який живе в шикарному будинку на березі Океану. Той самий Яценюк у якого Багатомільярдні офшорні рахунки і нерухомості по всьому Світу. Той самий Яценюк який вивів з України 30 МІЛЬЯРДІВ Доларів. А це половина річного бюджету Держави. Афери з держзакупівлями, Газові схеми, Знаменитий проект Стіна. «Подвиги» Арсенія Петровича можна перераховувати Дуже довго.

І після всього Цього, він пропонує переписати основний закон України. Такого жахливого Цинізму і відвертої Нахабства я дуже давно не бачив. Арсеній Петрович мабуть Остаточно вирішив йти на Вибори. Адже Гроші мають властивість швидко Скінчаться. А зміни в Конституції які пропонує Яценюк, відкривають просто Безмежні можливості для «Заробітку». Чим і хоче скористатися Арсеній Петрович. Я просто не можу Зрозуміти на що він розраховує. Невже він думає, що у Українського Народу така коротка Пам’ять. Немає Сеня. Цього разу у тебе Точно Нічого не вийде. Ми всі прекрасно пам’ятаємо…» , — пише Шнайдер.

Українці бурхливо відреагували на заяву Яценюка

И только оккупация спонсированная его собратьями не позволяет Украине стать цивилизованным государством. Своры нечисти продолжают "приватизацию Украины"

Куча бурлений говн и ни слова конкретики, что ж коварный Яценюк решил поменять и против конкретно чего они против. Вы перед тем как постить такую бредятину хоть 10 секунд уделяете на прочтение?

На жаль вынужден быть "немножко" более в курсе событий, и за чем каждый сегодня рвётся менять Конституцию Украины.
Это было полностью расписано ещё в 2006году :mrgreen:
Чем это грозит, и за чем... - хотя у криминала на сегодня для самосохранения нет иного пути. И к сожалению это уже заложено.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5598
З нами з: 20.09.12
Подякував: 577 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 02:24

1. Где, кто и когда кого сдаёт:
https://informator.news/chynovnytsya-mi ... anyj-krym/
2. Что кому за чем и почему такое, и похуже твориться сейчас, что несут "новые имена" очильників:
https://zik.ua/news/2018/07/05/taruta_n ... ka_1359509
Ключевое последний абзац - актуальное до сих пор.
От себя было бы только оччччень "нехорошое дерьмо".
А так третьи первые лица дают Вам то, чего Вы изначально не хотите знать и понимать своевременно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5598
З нами з: 20.09.12
Подякував: 577 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3912391339143915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 80070
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4977
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13031)
05.07.2018 01:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.