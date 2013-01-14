Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Kudrjavuy вы так "дерзко" ответили Волгарю, что тут же на испуге набросали побольше зрады, чтобы ваши российские кураторы вас не сняли с зарплаты.
Этот углекоп-маньяк постоянно цитирует какие-то левые сайты. Странно, что он не упомянул о том, как Яценюк воевал в Чечне
Хорошо отображено состояние отечественной горной промышленности:
https://www.minprom.ua/news/245532.html В Украине к концу лета завершатся два процесса, которые пока что являются причинами стагнации отечественной атомно-ресурсной промышленности. Прежде всего, стоит упомянуть об окончании срока, на который частным компаниям передали в пользование 4 неработающих урановых месторождений в Николаевской и Днепропетровской областях. Привлечь инвестиции на них так и не смогли. А за потерянное время, которое можно было использовать на развитие, вряд ли кто-то будет платить.
Второй процесс — это окончание срока очередного контракта на покупку урана компанией НАЭК «Энергоатом» у концерна «Ядерное Топливо Украины» (ЯТУ). К слову, трансферт между этими двумя предприятиями Минтопэнерго настолько сложен, что сам собой отлично иллюстрирует системную стагнацию украинской добычи урана.
Например, при средних мировых ценах $44-48/кг, компания покупает урановый концентрат у концерна по завышенной цене до $125/кг. При этом сам концерн закупал его у одной из шахт за $40/кг.
Минэкономразвития в 2017-18 годах исправно делало вид, что хочет решить подобные казусы внутриведомственного трансферта в Минтопэнерго. Для этого, ведомство Кубива пыталось вывести «Энергоатом» из подчинения Минтопэнерго и передать управление напрямую Кабмину.
"За то, быдлу начухали вуха, що це вуглярі їх обїдають, що скот і дійсно захрюкав."
Разделяй и властвуй - политика любой власти.
А то, что всю Украину, сегодня, превращают в углекопов методом работы НКРЕКУ и чьего-то "успешного Волкова" Вам вероятно невдомёк?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Мне интересно, сколько нужно было к этому идти?
https://onlineua.club/alesya/zasluzhiv- ... enyuka.htm Заслужив кулю в люб: українці бурхливо відреагували на цинічні плани Яценюка 03.07.2018 Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк кілька днів тому запропонував кардинально змінити Конституцію України.Свої пропозиції, які переважно стосуються розподілу повноважень між урядом і Президентом, він виклав на сторінці в Facebook. Українці одразу відреагували на дану заяву.
Ця пропозиція – це жахливий цинізм та відверте нахабство. Так висловився про наміри Яценюка юрист Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, присвятивши гнівний пост тому, хто пропонує переписати основний закон, а сам живе у розкішному будинку на березі океану.
«Це той самий Яценюк який живе в шикарному будинку на березі Океану. Той самий Яценюк у якого Багатомільярдні офшорні рахунки і нерухомості по всьому Світу. Той самий Яценюк який вивів з України 30 МІЛЬЯРДІВ Доларів. А це половина річного бюджету Держави. Афери з держзакупівлями, Газові схеми, Знаменитий проект Стіна. «Подвиги» Арсенія Петровича можна перераховувати Дуже довго.
І після всього Цього, він пропонує переписати основний закон України. Такого жахливого Цинізму і відвертої Нахабства я дуже давно не бачив. Арсеній Петрович мабуть Остаточно вирішив йти на Вибори. Адже Гроші мають властивість швидко Скінчаться. А зміни в Конституції які пропонує Яценюк, відкривають просто Безмежні можливості для «Заробітку». Чим і хоче скористатися Арсеній Петрович. Я просто не можу Зрозуміти на що він розраховує. Невже він думає, що у Українського Народу така коротка Пам’ять. Немає Сеня. Цього разу у тебе Точно Нічого не вийде. Ми всі прекрасно пам’ятаємо…» , — пише Шнайдер.
Українці бурхливо відреагували на заяву Яценюка
И только оккупация спонсированная его собратьями не позволяет Украине стать цивилизованным государством. Своры нечисти продолжают "приватизацию Украины"
Куча бурлений говн и ни слова конкретики, что ж коварный Яценюк решил поменять и против конкретно чего они против. Вы перед тем как постить такую бредятину хоть 10 секунд уделяете на прочтение?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Мне интересно, сколько нужно было к этому идти?
https://onlineua.club/alesya/zasluzhiv- ... enyuka.htm Заслужив кулю в люб: українці бурхливо відреагували на цинічні плани Яценюка 03.07.2018 Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк кілька днів тому запропонував кардинально змінити Конституцію України.Свої пропозиції, які переважно стосуються розподілу повноважень між урядом і Президентом, він виклав на сторінці в Facebook. Українці одразу відреагували на дану заяву.
Ця пропозиція – це жахливий цинізм та відверте нахабство. Так висловився про наміри Яценюка юрист Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, присвятивши гнівний пост тому, хто пропонує переписати основний закон, а сам живе у розкішному будинку на березі океану.
«Це той самий Яценюк який живе в шикарному будинку на березі Океану. Той самий Яценюк у якого Багатомільярдні офшорні рахунки і нерухомості по всьому Світу. Той самий Яценюк який вивів з України 30 МІЛЬЯРДІВ Доларів. А це половина річного бюджету Держави. Афери з держзакупівлями, Газові схеми, Знаменитий проект Стіна. «Подвиги» Арсенія Петровича можна перераховувати Дуже довго.
І після всього Цього, він пропонує переписати основний закон України. Такого жахливого Цинізму і відвертої Нахабства я дуже давно не бачив. Арсеній Петрович мабуть Остаточно вирішив йти на Вибори. Адже Гроші мають властивість швидко Скінчаться. А зміни в Конституції які пропонує Яценюк, відкривають просто Безмежні можливості для «Заробітку». Чим і хоче скористатися Арсеній Петрович. Я просто не можу Зрозуміти на що він розраховує. Невже він думає, що у Українського Народу така коротка Пам’ять. Немає Сеня. Цього разу у тебе Точно Нічого не вийде. Ми всі прекрасно пам’ятаємо…» , — пише Шнайдер.
Українці бурхливо відреагували на заяву Яценюка
И только оккупация спонсированная его собратьями не позволяет Украине стать цивилизованным государством. Своры нечисти продолжают "приватизацию Украины"
Куча бурлений говн и ни слова конкретики, что ж коварный Яценюк решил поменять и против конкретно чего они против. Вы перед тем как постить такую бредятину хоть 10 секунд уделяете на прочтение?
На жаль вынужден быть "немножко" более в курсе событий, и за чем каждый сегодня рвётся менять Конституцию Украины. Это было полностью расписано ещё в 2006году Чем это грозит, и за чем... - хотя у криминала на сегодня для самосохранения нет иного пути. И к сожалению это уже заложено.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Мне интересно, сколько нужно было к этому идти? [quote] https://onlineua.club/alesya/zasluzhiv- ... enyuka.htm Заслужив кулю в люб: українці бурхливо відреагували на цинічні плани Яценюка 03.07.2018 Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк кілька днів тому запропонував кардинально змінити Конституцію України.Свої пропозиції, які переважно стосуються розподілу повноважень між урядом і Президентом, він виклав на сторінці в Facebook. Українці одразу відреагували на дану заяву.
Ця пропозиція – це жахливий цинізм та відверте нахабство. Так висловився про наміри Яценюка юрист Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, присвятивши гнівний пост тому, хто пропонує переписати основний закон, а сам живе у розкішному будинку на березі океану.
«Це той самий Яценюк який живе в шикарному будинку на березі Океану. Той самий Яценюк у якого Багатомільярдні офшорні рахунки і нерухомості по всьому Світу. Той самий Яценюк який вивів з України 30 МІЛЬЯРДІВ Доларів. А це половина річного бюджету Держави. Афери з держзакупівлями, Газові схеми, Знаменитий проект Стіна. «Подвиги» Арсенія Петровича можна перераховувати Дуже довго.
І після всього Цього, він пропонує переписати основний закон України. Такого жахливого Цинізму і відвертої Нахабства я дуже давно не бачив. Арсеній Петрович мабуть Остаточно вирішив йти на Вибори. Адже Гроші мають властивість швидко Скінчаться. А зміни в Конституції які пропонує Яценюк, відкривають просто Безмежні можливості для «Заробітку». Чим і хоче скористатися Арсеній Петрович. Я просто не можу Зрозуміти на що він розраховує. Невже він думає, що у Українського Народу така коротка Пам’ять. Немає Сеня. Цього разу у тебе Точно Нічого не вийде. Ми всі прекрасно пам’ятаємо…» , — пише Шнайдер.
Українці бурхливо відреагували на заяву Яценюка
И только оккупация спонсированная его собратьями не позволяет Украине стать цивилизованным государством. Своры нечисти продолжают "приватизацию Украины"
Куча бурлений говн и ни слова конкретики, что ж коварный Яценюк решил поменять и против конкретно чего они против. Вы перед тем как постить такую бредятину хоть 10 секунд уделяете на прочтение?
На жаль вынужден быть "немножко" более в курсе событий, и за чем каждый сегодня рвётся менять Конституцию Украины. Это было полностью расписано ещё в 2006году Чем это грозит, и за чем... - хотя у криминала на сегодня для самосохранения нет иного пути. И к сожалению это уже заложено.[/quote]
Вы сбросили статейку, в которой ровным счётом ни слова конкретики, и в ответ пишете то же самое - ни слова конкретики. Одно пустословие. И к чему эти ваши ссылки на репортажи zik? Очередное пустопорожнее сострясание воздуха? И что самое худшее - это ж "уровень" почти всех ваших постов тут.
“Целью проекта является улучшение условий пребывания граждан на КПВВ во время пересечения административной границы, улучшение качества и ускорение их обслуживания со стороны сотрудников ГФС и Госпогранслужбы”, – указано в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, на сегодня на КПВВ “Каланчак” и “Чонгар” созданы минимальные удобства, которые в основном обеспечивают потребности уполномоченных должностных лиц ГФС и Госпогранслужбы. В то же время для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, имеющейся инфраструктуры недостаточно для их качественного обслуживания.