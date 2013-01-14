Додано: Чет 05 лип, 2018 06:56

Kudrjavuy написав: Faceless написав: Kudrjavuy написав: Мне интересно, сколько нужно было к этому идти?

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https://onlineua.club/alesya/zasluzhiv- ... enyuka.htm

Заслужив кулю в люб: українці бурхливо відреагували на цинічні плани Яценюка

03.07.2018

Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк кілька днів тому запропонував кардинально змінити Конституцію України.Свої пропозиції, які переважно стосуються розподілу повноважень між урядом і Президентом, він виклав на сторінці в Facebook. Українці одразу відреагували на дану заяву.



Ця пропозиція – це жахливий цинізм та відверте нахабство. Так висловився про наміри Яценюка юрист Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, присвятивши гнівний пост тому, хто пропонує переписати основний закон, а сам живе у розкішному будинку на березі океану.





«Це той самий Яценюк який живе в шикарному будинку на березі Океану. Той самий Яценюк у якого Багатомільярдні офшорні рахунки і нерухомості по всьому Світу. Той самий Яценюк який вивів з України 30 МІЛЬЯРДІВ Доларів. А це половина річного бюджету Держави. Афери з держзакупівлями, Газові схеми, Знаменитий проект Стіна. «Подвиги» Арсенія Петровича можна перераховувати Дуже довго.



І після всього Цього, він пропонує переписати основний закон України. Такого жахливого Цинізму і відвертої Нахабства я дуже давно не бачив. Арсеній Петрович мабуть Остаточно вирішив йти на Вибори. Адже Гроші мають властивість швидко Скінчаться. А зміни в Конституції які пропонує Яценюк, відкривають просто Безмежні можливості для «Заробітку». Чим і хоче скористатися Арсеній Петрович. Я просто не можу Зрозуміти на що він розраховує. Невже він думає, що у Українського Народу така коротка Пам’ять. Немає Сеня. Цього разу у тебе Точно Нічого не вийде. Ми всі прекрасно пам’ятаємо…» , — пише Шнайдер.



Українці бурхливо відреагували на заяву Яценюка Мне интересно, сколько нужно было к этому идти?[quote]03.07.2018Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк кілька днів тому запропонував кардинально змінити Конституцію України.Свої пропозиції, які переважно стосуються розподілу повноважень між урядом і Президентом, він виклав на сторінці в Facebook. Українці одразу відреагували на дану заяву.Ця пропозиція – це жахливий цинізм та відверте нахабство. Так висловився про наміри Яценюка юрист Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, присвятивши гнівний пост тому, хто пропонує переписати основний закон, а сам живе у розкішному будинку на березі океану.«Це той самий Яценюк який живе в шикарному будинку на березі Океану. Той самий Яценюк у якого Багатомільярдні офшорні рахунки і нерухомості по всьому Світу. Той самий Яценюк який вивів з України 30 МІЛЬЯРДІВ Доларів. А це половина річного бюджету Держави. Афери з держзакупівлями, Газові схеми, Знаменитий проект Стіна. «Подвиги» Арсенія Петровича можна перераховувати Дуже довго.І після всього Цього, він пропонує переписати основний закон України. Такого жахливого Цинізму і відвертої Нахабства я дуже давно не бачив. Арсеній Петрович мабуть Остаточно вирішив йти на Вибори. Адже Гроші мають властивість швидко Скінчаться. А зміни в Конституції які пропонує Яценюк, відкривають просто Безмежні можливості для «Заробітку». Чим і хоче скористатися Арсеній Петрович. Я просто не можу Зрозуміти на що він розраховує. Невже він думає, що у Українського Народу така коротка Пам’ять. Немає Сеня. Цього разу у тебе Точно Нічого не вийде. Ми всі прекрасно пам’ятаємо…» , — пише Шнайдер.Українці бурхливо відреагували на заяву Яценюка

И только оккупация спонсированная его собратьями не позволяет Украине стать цивилизованным государством. Своры нечисти продолжают "приватизацию Украины" И только оккупация спонсированная его собратьями не позволяет Украине стать цивилизованным государством. Своры нечисти продолжают "приватизацию Украины"

Куча бурлений говн и ни слова конкретики, что ж коварный Яценюк решил поменять и против конкретно чего они против. Вы перед тем как постить такую бредятину хоть 10 секунд уделяете на прочтение? Куча бурлений говн и ни слова конкретики, что ж коварный Яценюк решил поменять и против конкретно чего они против. Вы перед тем как постить такую бредятину хоть 10 секунд уделяете на прочтение?

На жаль вынужден быть "немножко" более в курсе событий, и за чем каждый сегодня рвётся менять Конституцию Украины.Это было полностью расписано ещё в 2006годуЧем это грозит, и за чем... - хотя у криминала на сегодня для самосохранения нет иного пути. И к сожалению это уже заложено.[/quote]Вы сбросили статейку, в которой ровным счётом ни слова конкретики, и в ответ пишете то же самое - ни слова конкретики. Одно пустословие.И к чему эти ваши ссылки на репортажи zik?Очередное пустопорожнее сострясание воздуха? И что самое худшее - это ж "уровень" почти всех ваших постов тут.