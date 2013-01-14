RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3913391439153916
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:42

  ребе Нок написав:Ну вот, спокойно без шума и пыли. Рада впервые приняла закон без поддержки БПП
https://www.facenews.ua/news/2018/412822/
В будущем Украины нет места таким как бпп и порошенко, их место в тюрьме.
Дописуйте ,кого Ви бачите на іх місці ,бо москалі теж так верещать.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 05 лип, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 06.01.17
Подякував: 552 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:55

  Перес де Куэльяр написав:
  ребе Нок написав:Ну вот, спокойно без шума и пыли. Рада впервые приняла закон без поддержки БПП
https://www.facenews.ua/news/2018/412822/
В будущем Украины нет места таким как бпп и порошенко, их место в тюрьме.
Дописуйте ,кого Ви бачите на іх місці ,мо москалі теж так верещать.

Закон, порядок и уважение Конституции Украины.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 02.03.15
Подякував: 184 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:31

  ребе Нок написав:Ну вот, спокойно без шума и пыли. Рада впервые приняла закон без поддержки БПП
https://www.facenews.ua/news/2018/412822/
В будущем Украины нет места таким как бпп и порошенко, их место в тюрьме.


На самом деле действительно знаковое событие, когда вся Украина - от Народного Фронта, Радикальной партии, Батькивщины, Свободы, Самопомочи до Оппоблока и внефрационных - поставили на место Блок Петра Порошенко, слишком заигрались в интриги, ребята.
Иезуитство предлагать 14 кандидатов на 13 мест без юридически возможного удаления 14-го кандидата и при этом кричать про необходимость смены ЦВК.
freeze
4
 
Повідомлень: 7874
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2188 раз.
Подякували: 3069 раз.
 
Профіль
12
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:43

  ребе Нок написав:В будущем Украины нет места таким как бпп и порошенко, их место в тюрьме.

Так и всех бывших регионалов туда же забирайте.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 31.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:45

  ребе Нок написав:Закон, порядок и уважение Конституции Украины.

Вашу трактовку закона я уже чуть выше прокомментировал.
От вас шариковщина одна - тех, кто вам не нравится посадить или расстрелять.
А если вы кому-то не понравитесь, тоже вас посадить или расстрелять ? Или извечное, "а меня-то за что ?"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 31.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:25

  pesikot написав:
  ребе Нок написав:В будущем Украины нет места таким как бпп и порошенко, их место в тюрьме.

Так и всех бывших регионалов туда же забирайте.

и порошенка как основателя партии регионов?... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 06.08.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3913391439153916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13729
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 80085
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4979
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57678)
05.07.2018 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.