Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ребе Нок написав:Ну вот, спокойно без шума и пыли. Рада впервые приняла закон без поддержки БПП https://www.facenews.ua/news/2018/412822/ В будущем Украины нет места таким как бпп и порошенко, их место в тюрьме.
Дописуйте ,кого Ви бачите на іх місці ,бо москалі теж так верещать.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 05 лип, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
ребе Нок написав:Ну вот, спокойно без шума и пыли. Рада впервые приняла закон без поддержки БПП https://www.facenews.ua/news/2018/412822/ В будущем Украины нет места таким как бпп и порошенко, их место в тюрьме.
Дописуйте ,кого Ви бачите на іх місці ,мо москалі теж так верещать.
ребе Нок написав:Ну вот, спокойно без шума и пыли. Рада впервые приняла закон без поддержки БПП https://www.facenews.ua/news/2018/412822/ В будущем Украины нет места таким как бпп и порошенко, их место в тюрьме.
На самом деле действительно знаковое событие, когда вся Украина - от Народного Фронта, Радикальной партии, Батькивщины, Свободы, Самопомочи до Оппоблока и внефрационных - поставили на место Блок Петра Порошенко, слишком заигрались в интриги, ребята. Иезуитство предлагать 14 кандидатов на 13 мест без юридически возможного удаления 14-го кандидата и при этом кричать про необходимость смены ЦВК.
ребе Нок написав:Закон, порядок и уважение Конституции Украины.
Вашу трактовку закона я уже чуть выше прокомментировал. От вас шариковщина одна - тех, кто вам не нравится посадить или расстрелять. А если вы кому-то не понравитесь, тоже вас посадить или расстрелять ? Или извечное, "а меня-то за что ?"