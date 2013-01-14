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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3914391539163917
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:21

  pesikot написав:Но у меня к вам также вопрос, вы готовы сесть в тюрьму, только потому, вы кому-то не понравились ?

в стране где нет правосудия уже многие годы 90% посадок идёт именно по этому принципу: сначала оранжевые расправлялись со своими оппонентами, потом после смены власти расправлялись с оранжевыми, теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму, так что в стране ничего не меняется уже не первый десяток лет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:56

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:25

  vladvlas написав:
  Тракторист написав:..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?

например Александр Ефремов... а вообще в Украине сейчас сидит по сфабрикованым обвинениям несколько тысяч человек...

"В Украине больше 5 000 политзаключенных" — Елена Бондаренко https://klymenko-time.com/novosti/v-ukraine-bolshe-5-000-politzaklyuchennyh-elena-bondarenko/
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:49

  Тракторист написав:
  vladvlas написав:
  Тракторист написав:..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?

например Александр Ефремов... а вообще в Украине сейчас сидит по сфабрикованым обвинениям несколько тысяч человек...

"В Украине больше 5 000 политзаключенных" — Елена Бондаренко https://klymenko-time.com/novosti/v-ukraine-bolshe-5-000-politzaklyuchennyh-elena-bondarenko/


А вот по поводу "по сфабрикованым обвинениям" - какие-то доказательства есть? Или надо поверить на слово? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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