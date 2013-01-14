Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Но у меня к вам также вопрос, вы готовы сесть в тюрьму, только потому, вы кому-то не понравились ?
в стране где нет правосудия уже многие годы 90% посадок идёт именно по этому принципу: сначала оранжевые расправлялись со своими оппонентами, потом после смены власти расправлялись с оранжевыми, теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму, так что в стране ничего не меняется уже не первый десяток лет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев