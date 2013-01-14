Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:56
Тракторист написав:
..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?
vladvlas
Повідомлень: 443
З нами з: 22.12.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 52 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:25
vladvlas написав: Тракторист написав:
..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?
например Александр Ефремов... а вообще в Украине сейчас сидит по сфабрикованым обвинениям несколько тысяч человек...
"В Украине больше 5 000 политзаключенных" — Елена Бондаренко
https://klymenko-time.com/novosti/v-ukraine-bolshe-5-000-politzaklyuchennyh-elena-bondarenko/
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Повідомлень: 3542
З нами з: 06.08.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 564 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:49
Тракторист написав: vladvlas написав: Тракторист написав:
..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?
например Александр Ефремов... а вообще в Украине сейчас сидит
по сфабрикованым обвинениям
несколько тысяч человек...
"В Украине больше 5 000 политзаключенных" — Елена Бондаренко
https://klymenko-time.com/novosti/v-ukraine-bolshe-5-000-politzaklyuchennyh-elena-bondarenko/
А вот по поводу "по сфабрикованым обвинениям" - какие-то доказательства есть? Или надо поверить на слово?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
Повідомлень: 2259
З нами з: 07.04.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 353 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лип, 2018 14:11
Sommer написав:
Или надо поверить на слово?
Это ж кому поверить, - Е.Бондаренко? Ну, тогда можно верить и
Кашпировскому, шаманам и заклинателям змей
aleksalt
Повідомлень: 9617
З нами з: 16.11.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 1502 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лип, 2018 14:18
Ихтамнеты пожаловались главному ихтамнету, что они
все же есть:
Воевавшие на Донбассе российские боевики выдвинули требование Путину https://ghall.com.ua/2018/07/07/voevavs ... ie-putinu/
Российские наемники жалуются, что руководство их боевых подразделений получает награды лично из рук Путина, а военные структуры имеют выгодные контракты от российских властей. Но ситуация для рядовых солдат выглядит иначе.
ПС. А тем временем главный ихтамнет стал типа "менятутнет" -
т.е. исчез из публичного пространства (в который раз!), чем вызвал
массу пересудов...
злые языки пишут, что он медитирует с Кабаевой, готовясь к встрече
с Трампом
aleksalt
Повідомлень: 9617
З нами з: 16.11.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 1502 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лип, 2018 14:32
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Повідомлень: 1153
З нами з: 02.03.15
Подякував: 185 раз.
Подякували: 257 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
5
13738
183
80127
Пон 29 тра, 2017 22:36 M-A-X
0
4983