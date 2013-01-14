Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Российские наемники жалуются, что руководство их боевых подразделений получает награды лично из рук Путина, а военные структуры имеют выгодные контракты от российских властей. Но ситуация для рядовых солдат выглядит иначе.
ПС. А тем временем главный ихтамнет стал типа "менятутнет" - т.е. исчез из публичного пространства (в который раз!), чем вызвал массу пересудов... злые языки пишут, что он медитирует с Кабаевой, готовясь к встрече с Трампом
ну если сама Елена Бондаренко сказала, что да - чистая "правда". Но вот ЧСХ, те, кто громче всех кричит о политзаключенных без конкретики, сами засадят любого несогласного по любому малейшему поводу. Балух, Сенцов тому подтверждение. Которыз засадили только за украинскую позицию