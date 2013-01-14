Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Российские наемники жалуются, что руководство их боевых подразделений получает награды лично из рук Путина, а военные структуры имеют выгодные контракты от российских властей. Но ситуация для рядовых солдат выглядит иначе.
ПС. А тем временем главный ихтамнет стал типа "менятутнет" - т.е. исчез из публичного пространства (в который раз!), чем вызвал массу пересудов... злые языки пишут, что он медитирует с Кабаевой, готовясь к встрече с Трампом
ну если сама Елена Бондаренко сказала, что да - чистая "правда". Но вот ЧСХ, те, кто громче всех кричит о политзаключенных без конкретики, сами засадят любого несогласного по любому малейшему поводу. Балух, Сенцов тому подтверждение. Которыз засадили только за украинскую позицию
pesikot написав:ну если сама Елена Бондаренко сказала, что да - чистая "правда".
в чём конкретно не права Елена Бондаренко? или же вы автоматически считаете не правым любого имеющего отличное от вас мнение?...
Думки і критика влади є різна ,а у цієі потвори ,іншим словом я не можу іі назвати ,жаль що ще не посадили за статтею 111. УК Державна зрада — діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави Украіна- - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. А набалакала вона ой як багато в мокшанських студіях.Тепер вмикайте мізки .щоб не задавати таких питань.