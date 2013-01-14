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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3915391639173918>
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:56

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:25

  vladvlas написав:
  Тракторист написав:..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?

например Александр Ефремов... а вообще в Украине сейчас сидит по сфабрикованым обвинениям несколько тысяч человек...

"В Украине больше 5 000 политзаключенных" — Елена Бондаренко https://klymenko-time.com/novosti/v-ukraine-bolshe-5-000-politzaklyuchennyh-elena-bondarenko/
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:49

  Тракторист написав:
  vladvlas написав:
  Тракторист написав:..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?

например Александр Ефремов... а вообще в Украине сейчас сидит по сфабрикованым обвинениям несколько тысяч человек...

"В Украине больше 5 000 политзаключенных" — Елена Бондаренко https://klymenko-time.com/novosti/v-ukraine-bolshe-5-000-politzaklyuchennyh-elena-bondarenko/


А вот по поводу "по сфабрикованым обвинениям" - какие-то доказательства есть? Или надо поверить на слово? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:Или надо поверить на слово?


Это ж кому поверить, - Е.Бондаренко? Ну, тогда можно верить и
Кашпировскому, шаманам и заклинателям змей :D
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:18

Ихтамнеты пожаловались главному ихтамнету, что они
все же есть:

Воевавшие на Донбассе российские боевики выдвинули требование Путину

https://ghall.com.ua/2018/07/07/voevavs ... ie-putinu/

Российские наемники жалуются, что руководство их боевых подразделений получает награды лично из рук Путина, а военные структуры имеют выгодные контракты от российских властей. Но ситуация для рядовых солдат выглядит иначе.


ПС. А тем временем главный ихтамнет стал типа "менятутнет" -
т.е. исчез из публичного пространства (в который раз!), чем вызвал
массу пересудов...
злые языки пишут, что он медитирует с Кабаевой, готовясь к встрече
с Трампом :twisted:
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:32

ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:53

  Тракторист написав:
  vladvlas написав:
  Тракторист написав:..теперь же идёт очередной этап расправы с теми которые не нравяться нынешнему режиму...
А кто сейчас сидит-то хоть? Можно пару ярких имен?

например Александр Ефремов... а вообще в Украине сейчас сидит по сфабрикованым обвинениям несколько тысяч человек...

"В Украине больше 5 000 политзаключенных" — Елена Бондаренко https://klymenko-time.com/novosti/v-ukraine-bolshe-5-000-politzaklyuchennyh-elena-bondarenko/

ну если сама Елена Бондаренко сказала, что да - чистая "правда".
Но вот ЧСХ, те, кто громче всех кричит о политзаключенных без конкретики, сами засадят любого несогласного по любому малейшему поводу.
Балух, Сенцов тому подтверждение. Которыз засадили только за украинскую позицию
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:42

  pesikot написав:ну если сама Елена Бондаренко сказала, что да - чистая "правда".

в чём конкретно не права Елена Бондаренко? или же вы автоматически считаете не правым любого имеющего отличное от вас мнение?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 22:12

  Тракторист написав:
  pesikot написав:ну если сама Елена Бондаренко сказала, что да - чистая "правда".

в чём конкретно не права Елена Бондаренко? или же вы автоматически считаете не правым любого имеющего отличное от вас мнение?...
Думки і критика влади є різна ,а у цієі потвори ,іншим словом я не можу іі назвати ,жаль що ще не посадили за статтею 111. УК Державна зрада — діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові,
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави Украіна- - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. А набалакала вона ой як багато в мокшанських студіях.Тепер вмикайте мізки .щоб не задавати таких питань.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:...например Александр Ефремов.
Предсказуемо.
И предсказуемо одно имя, а не хотя бы два.
А эта загадочная фраза
Тракторист написав:а вообще в Украине сейчас сидит по сфабрикованым обвинениям несколько тысяч человек.
Вообще шедевр.
Так ляпать можно во все времена и в любой стране. В 99% "сильно не ошибешься".

В чем "сфабрикованность" дела Ефремова? Поделитесь?
vladvlas
 
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