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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:03
Перес де Куэльяр написав: Тракторист написав: pesikot написав:
ну если сама Елена Бондаренко сказала, что да - чистая "правда".
в чём конкретно не права Елена Бондаренко? или же вы автоматически считаете не правым любого имеющего отличное от вас мнение?...
Думки і критика влади є різна ,а у цієі потвори ,іншим словом я не можу іі назвати ,жаль що ще не посадили за статтею 111. УК Державна зрада — діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові,
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави Украіна- - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. А набалакала вона ой як багато в мокшанських студіях.Тепер вмикайте мізки .щоб не задавати таких питань.
то что она говорит - это трезвый взгляд на ситуацию в Украине и в её словах нет состава преступления, так что успокойтесь и не разбрасывайтесь беспочвеными обвинениями...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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