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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:03
Перес де Куэльяр написав: Тракторист написав: pesikot написав:
ну если сама Елена Бондаренко сказала, что да - чистая "правда".
в чём конкретно не права Елена Бондаренко? или же вы автоматически считаете не правым любого имеющего отличное от вас мнение?...
Думки і критика влади є різна ,а у цієі потвори ,іншим словом я не можу іі назвати ,жаль що ще не посадили за статтею 111. УК Державна зрада — діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові,
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави Украіна- - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. А набалакала вона ой як багато в мокшанських студіях.Тепер вмикайте мізки .щоб не задавати таких питань.
то что она говорит - это трезвый взгляд на ситуацию в Украине и в её словах нет состава преступления, так что успокойтесь и не разбрасывайтесь беспочвеными обвинениями...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Нед 08 лип, 2018 17:16
vladvlas написав: Тракторист написав:
...например Александр Ефремов
.
Предсказуемо.
И предсказуемо одно имя, а не хотя бы два.
А эта загадочная фраза
Тракторист написав:а вообще в Украине сейчас сидит по сфабрикованым обвинениям несколько тысяч человек.
Вообще шедевр.
Так ляпать можно во все времена и в любой стране
. В 99% "сильно не ошибешься".
В чем "сфабрикованность" дела Ефремова? Поделитесь?
Сложно сказать, что именно приплели по Ефремову , но даю 99 процентов вероятности на то, что экс-регионала выпустят вчистую, если уж даже Парубий не смог на суде засвидетельствовать что-то против Ефремова, а фактически сказал, что у него нет данных про нарушение Ефремовым норм украинского законодательства.
Если честно от Парубия я такого не ожидал.
С другой стороны Ефремов без сомнения среди бывших регионалов заслуживает уважения, не сбегал как гопник или Клюевы, и тысячи других, мужской поступок, как бы кто не относился к его мировозрению, тут десятки проституток бегают из одной фракции или коалиции в другую.
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freeze
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Додано: Нед 08 лип, 2018 17:41
freeze написав:
С другой стороны Ефремов без сомнения среди бывших регионалов заслуживает уважения, не сбегал как гопник или Клюевы, и тысячи других, мужской поступок, как бы кто не относился к его мировозрению, тут десятки проституток бегают из одной фракции или коалиции в другую.
вполне возможно, что он надеялся договориться.
вопрос в том, почему только его выбрали.
пристюк, голенко замарались( это только из вехушки луг. обл), есть видеофакты и ничего.
кернес, добкин.
штепа .....
так что не стал бы приписывать мужественность этому голубому вору.
зато вот с сашком билым быстро решили.
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19yuriy91
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Додано: Нед 08 лип, 2018 17:53
19yuriy91 написав:
так что не стал бы приписывать мужественность этому голубому вору.
То что Ефремов вор я ни на секунду не сомневаюсь, но воры тоже бывают разные. И поступки некоторых даже воров в законе бывают вызывают уважение. Почитайте историю Васи Бриллианта, например. Тут любой вменямый человек скажет - мне не нравится воровская романтика, но чудак реально был мужественный.
19yuriy91 написав:
зато вот с сашком билым быстро решили
Сашко Билий был более опасен для постмайданного периода, чем Ефремов, это очевидно. Именно поэтому один в могиле, а другой скоро выйдет по недоказанности преступлений.
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freeze
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:11
freeze написав: 19yuriy91 написав:
так что не стал бы приписывать мужественность этому голубому вору.
То что Ефремов вор я ни на секунду не сомневаюсь, но воры тоже бывают разные. И поступки некоторых даже воров в законе бывают вызывают уважение. Почитайте историю Васи Бриллианта, например. Тут любой вменямый человек скажет - мне не нравится воровская романтика, но чудак реально был мужественный.
19yuriy91 написав:
зато вот с сашком билым быстро решили
Сашко Билий был более опасен для постмайданного периода, чем Ефремов, это очевидно. Именно поэтому один в могиле, а другой скоро выйдет по недоказанности преступлений.
я не зря написал - голубому вору.
это по аналогии с голубым воришкой альхеном.
никакого отношения к законникам этот комсомолец не имеет. ни в чём. только то, что так же нарушитель закона.
про законников и читал и док. фильмы смотрел. персонажи колоритные, многие достойные люди,если так можно сказать, включая Васю Бриллианта. но всё это в прошлом....
ефремов никоим образом не попадает даже в сравнение.
в том то и дело, что сашки белые опаснее для власти, чем ефремовы.
поэтому одни в земле без суда и следствия, а другие ....
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