Додано: Нед 08 лип, 2018 17:16

vladvlas написав: Тракторист написав: ...например Александр Ефремов. ...например Александр Предсказуемо.

И предсказуемо одно имя, а не хотя бы два.

А эта загадочная фраза Тракторист написав: а вообще в Украине сейчас сидит по сфабрикованым обвинениям несколько тысяч человек. Вообще шедевр.

Так ляпать можно во все времена и в любой стране. В 99% "сильно не ошибешься".



В чем "сфабрикованность" дела Ефремова? Поделитесь? Предсказуемо.И предсказуемо одно имя, а не хотя бы два.А эта загадочная фразаВообще шедевр.Так ляпать можно во все времена и. В 99% "сильно не ошибешься".В чем "сфабрикованность" дела Ефремова? Поделитесь?

Сложно сказать, что именно приплели по Ефремову , но даю 99 процентов вероятности на то, что экс-регионала выпустят вчистую, если уж даже Парубий не смог на суде засвидетельствовать что-то против Ефремова, а фактически сказал, что у него нет данных про нарушение Ефремовым норм украинского законодательства.Если честно от Парубия я такого не ожидал.С другой стороны Ефремов без сомнения среди бывших регионалов заслуживает уважения, не сбегал как гопник или Клюевы, и тысячи других, мужской поступок, как бы кто не относился к его мировозрению, тут десятки проституток бегают из одной фракции или коалиции в другую.