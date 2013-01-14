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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:08
sal написав: nalim написав:
просто кто-то должен и имитировать работу
луценко бурный деятель. но сколько можно? хватит уже тянуть. это никому не интересно
Луцика тюрьма ничему не научила.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:05
freeze написав:
Сложно сказать, что именно приплели по Ефремову , но даю 99 процентов вероятности на то, что экс-регионала выпустят вчистую...
А никто и не удивится.
Штепа, вышки Бойко и т.д. и т.п. Импотенты в нашей власти всегда находят новое дно(хотя со слов Чумака на того же Бойко у Луцика куча материалов, но...).
Против Евремова даже ФБР чего-то накопало, но видимо всё как всегда...
А после Ефремова и Надю выпустят. 100%. Она пошутила. Доказательств нет.
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