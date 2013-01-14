Луцика тюрьма ничему не научила.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:08
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:05
А никто и не удивится.
Штепа, вышки Бойко и т.д. и т.п. Импотенты в нашей власти всегда находят новое дно(хотя со слов Чумака на того же Бойко у Луцика куча материалов, но...).
Против Евремова даже ФБР чего-то накопало, но видимо всё как всегда...
А после Ефремова и Надю выпустят. 100%. Она пошутила. Доказательств нет.
Додано: Пон 09 лип, 2018 23:20
у него впереди вторая ходка, так что будет время подучится...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:39
Re: фбр
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:45
Re: воля
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:47
разделяю. Но средь них больше всего мне был по душе Кушнарев. Он и Черновол-старший. Будь они живы, все в Украине пошло бы не так, как ныне идет, и не появилась бы эта дурацкая тема, которая стопроцентно тянет на статью УК.
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:09
Re: Украина и США
"Трампу глубоко противна проблема Украины, заниматься ею он не желает, считая ее наследством Барака Обамы."
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